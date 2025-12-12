“Cien años de soledad”: ¿Cuándo se estrena la segunda temporada en Netflix?

La segunda y última entrega de la serie Cien años de soledad, basada en la aclamada novela de Gabriel García Márquez, llegará a Netflix en agosto, según anunció la plataforma de streaming.

Esta segunda parte, según informó el gigante del entretenimiento, se hará “con el mismo rigor, ambición y respeto por la novela”. Cien años de soledad llegará a Netflix en agosto de 2026.

Reconocida por el público y la crítica, la serie estará dirigida por Laura Mora y Carlos Moreno, y será filmada íntegramente en Colombia “con el apoyo y la complicidad” de la familia García Márquez.

La historia retoma el relato tras el armisticio y la firma del tratado de Neerlandia, así como la llegada a Macondo de Fernanda del Carpio, quien se casará con Aureliano Segundo, uno de los gemelos indomables del bastardo Arcadio, y dará a Úrsula Iguarán uno de sus primeros descendientes.

Mientras tanto, José Arcadio Segundo, el otro gemelo, hará realidad los sueños del patriarca al comunicar a Macondo con el mundo.

“La llegada del tren abrirá las puertas a la compañía bananera que, sin preverlo, desatará las fuerzas que precipitarán la ruina del pueblo, cumpliéndose la maldición de Úrsula Iguarán —añade la nota—, porque las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra”.

Netflix Latinoamérica reveló la noticia a través de sus redes sociales. Hollywood Reporter destacó que la producción de Cien años de soledad fue todo un éxito para Netflix y por ello decidieron continuarla. La primera entrega se coló en el Top 10 global de producciones más vistas en un idioma ajeno al inglés, lo que atrajo los ojos de la plataforma de streaming al mercado hispano.

La nueva temporada de ocho capítulos estará dirigida por los colombianos Laura Mora —quien participó en la primera parte— y Carlos Moreno. "Estamos en las mejores manos para llevar a buen puerto la conclusión de la historia de los Buendía", afirmó el vicepresidente de contenido de Netflix para Latinoamérica, Francisco Ramos, según un comunicado difundido.

Ramos destacó el rigor y la ambición del proyecto, filmado íntegramente en Colombia y desarrollado con el apoyo de la familia García Márquez, especialmente de sus hijos Rodrigo y Gonzalo, quienes son productores ejecutivos, citó El Tiempo.

Con información de EFE.