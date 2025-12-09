Cuánto ofrece Paramount por cada acción de Warner Bros. frente a la propuesta de Netflix

La prensa extranjera informó recientemente que Netflix comprará Warner Bros. Discovery (WBD), tratándose de una de las mayores adquisiciones efectuadas en el sector del entretenimiento en los últimos años.

Según lo reportado, Netflix comprará Warner Bros. por una suma de US$82 mil 700 millones, superando a Disney, compañía que adquirió Fox por US$71 mil millones en 2019. Se estima que la plataforma pagará US$27.75 por cada acción de WBD.

Sin embargo, distintas personalidades y consumidores se han pronunciado sobre la compra. James Cameron, director de Titanic y otros largometrajes taquilleros, describió la operación como “un desastre”.

Entretanto, la actriz Jane Fonda calificó el acuerdo como “catastrófico”, al considerar que podría representar una amenaza para el sector cinematográfico, señala EFE.

Donald Trump, presidente estadounidense, manifestó dudas ante esta adquisición, según reportaron medios internacionales. Trump afirmó que Netflix ya posee “una gran porción del mercado” y que la compra “podría ser un problema”.

¿Cuál es la contraoferta de Paramount que desafió a Netflix?

La prensa extranjera informó que Paramount presentó una oferta pública de adquisición hostil por US$ 108 mil 400 millones, según medios internacionales. CNN explica que este tipo de adquisición se produce cuando una compañía realiza una oferta no solicitada para adquirir las acciones de otra empresa, una acción que suele ir en contra de las aspiraciones de la dirección de la compañía objetivo.

De acuerdo con DW, Paramount indica que pagaría US$ 30 por acción de WBD, lo que representaría un aumento de US$ 18 mil millones para los accionistas.

Según el medio internacional, Paramount asegura que su oferta es superior a la de Netflix porque ofrece mayor liquidez a los accionistas y un proceso de aprobación regulatoria más sencillo.

Se añade que Paramount propone adquirir los activos de cable de WBD y solicita a los accionistas que rechacen la oferta de Netflix. La compañía criticó la primera propuesta al afirmar que “expone a los accionistas de Warner Bros. Discovery a un prolongado proceso de aprobación regulatoria multijurisdiccional con un resultado incierto, junto con una combinación compleja y volátil de capital y efectivo”.