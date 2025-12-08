Cuál es la oferta pública de compra con la que Paramount contraataca a Netflix y busca adquirir Warner Bros

Este 8 de diciembre, Paramount lanzó la denominada "oferta pública de compra" para adquirir Warner Bros. Discovery, lo que muchos expertos afirman es un desafío al acuerdo que Netflix informó haber alcanzado con el estudio por casi US$83 mil millones.

Mediante un comunicado, el director de Paramount, David Ellison, afirmó que la oferta inicial de Netflix por Warner Bros., de casi US$83 mil millones, es "inferior e incierta".

Paramount indicó que su propuesta asciende a US$108 mil 400 millones, lo que representa una prima del 139% sobre el precio de las acciones de Warner Bros. en septiembre.

"Los accionistas de WBD merecen la oportunidad de considerar nuestra oferta superior, totalmente en efectivo", afirmó Ellison en el comunicado.

Además, a diferencia de la propuesta de Netflix, Paramount también estaría interesada en comprar canales de cable como CNN, TNT, TBS y Discovery, los cuales se sumarían a su grupo de activos televisivos, como CBS, MTV y Comedy Central.

Paramount just dropped a full-blown hostile bid for Warner Bros, a massive $108B all-cash offer meant to shut down Netflix’s $72.5B move.



David Ellison is skipping the board entirely and taking the fight straight to the shareholders.



With HBO Max and a century-old studio at… pic.twitter.com/6JdP9tpPKl — Digital Gal (@DigitalGalX) December 8, 2025

Paramount aseguró que su acuerdo ofrece mayores garantías en materia regulatoria que el planteado por Netflix, y que la fusión con Warner podría generar más de US$6 mil millones en ahorros de costos.

La compañía combinada uniría la cartera de Paramount —que incluye Paramount Pictures, CBS, Nickelodeon y la plataforma de streaming Paramount+— con los activos de WBD, como HBO Max y los principales derechos de transmisiones deportivas.

Breaking news: Paramount has launched a $108bn hostile bid to buy Warner Bros Discovery, in an attempt to outmanoeuvre Netflix after the streaming giant won an auction for the media company last week. https://t.co/ew4m1FZ0Pd pic.twitter.com/Fk1FVT3YHR — Financial Times (@FT) December 8, 2025

Esta nueva propuesta por el estudio de cine y televisión podría derivar en una batalla legal entre Paramount y Netflix. Cabe destacar que el director de Paramount es David Ellison, hijo de Larry Ellison, quien es aliado de Donald Trump.

Además, medios estadounidenses han informado que, para concretar la oferta por Warner Bros., Larry Ellison —padre de David— aportó dinero para financiar la propuesta.

También se registraron apoyos de otros inversionistas, como Affinity Partners, firma de capital privado fundada por el yerno de Trump, Jared Kushner.

El pasado 5 de diciembre, Netflix afirmó que había logrado un acuerdo para adquirir Warner Bros., lo que provocó numerosas reacciones e inquietudes, ya que muchos sectores —incluido el propio Trump— lo calificaron de "preocupante", por el futuro de la industria del entretenimiento y por las supuestas prácticas que fomentan el monopolio.

