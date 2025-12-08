“Podría ser un problema”: Las dudas de Donald Trump tras la compra de Warner Bros por Netflix

Recientemente se dio a conocer que el servicio de entretenimiento y gigante del streaming Netflix comprará el tradicional estudio de cine y televisión Warner Bros. Discovery por casi US$83 mil millones, en lo que podría ser la mayor adquisición en el sector del entretenimiento en la última década, según la cadena de televisión CNN.

Con esta nueva operación, Netflix se hará con un gran catálogo de películas y pasará a ser dueño del servicio de streaming HBO Max, por lo que diversos medios estadounidenses consideran que se trata de la mayor operación en el sector del entretenimiento desde que Disney compró Fox por US$71 mil millones en enero del 2019.

Sin embargo, la transacción debe ser autorizada por los reguladores del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, y ya se dio a conocer que el trato no incluye los canales de cable, como CNN, TNT, TBS y Discovery, que Warner Bros. Discovery va a tener que ceder antes de que se cierre el eventual acuerdo con Netflix.

“Nuestra misión siempre ha sido entretener a todo el mundo”, dijo el director general de Netflix, Ted Sarandos, en un comunicado publicado en redes sociales. “El anuncio de hoy combina dos de las mayores compañías de narración de historias del mundo”, agregó a su vez David Zaslav, presidente y director general de Warner Bros. Discovery.

¿Dudas de Trump?

Frente a este escenario, el presidente estadounidense Donald Trump expresó el pasado domingo 7 de diciembre sus dudas sobre la compra del histórico estudio de Hollywood, Warner Bros. Discovery, por parte de Netflix, al afirmar que el gigante del streaming ya tiene “una gran porción del mercado” y que “podría ser un problema”.

“Participaré en esa decisión”, declaró el presidente Donald Trump, en referencia al fallo que deben emitir los reguladores federales que evalúan el acuerdo de casi US$83 mil millones, ya que Warner Bros. Discovery se puso oficialmente a la venta en octubre, tras recibir múltiples ofertas de compra no solicitadas, según su presidente David Zaslav.

Lea más: ¿Pasajeros obesos deberán pagar dos asientos? La aerolínea de EE. UU. que aplicará esta medida

Asimismo, el presidente Donald Trump afirmó públicamente que el codirector general de Netflix, Ted Sarandos, acudió recientemente a verle a la Casa Blanca y dijo que “ha realizado uno de los mejores trabajos en la historia del cine”, luego de que la propuesta suscitara inquietudes antimonopolio e indignación entre la élite de Hollywood.

Esto se debe a que la plataforma Netflix estaría al frente de un catálogo gigantesco, en comparación con su competencia directa —Amazon Prime o Disney+—, debido a que ahora también incluiría las sagas Harry Potter y El señor de los anillos, los superhéroes de DC Studios (como Batman y Superman, entre otros) y la serie Juego de tronos.

La polémica

El director de Titanic, James Cameron, calificó la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Netflix como un “verdadero desastre”, mientras que un grupo de productores prominentes comenzó a presionar al Congreso de los Estados Unidos para que se oponga al acuerdo, según lo expuesto por la revista especializada Variety.

“No podría pensar en una manera más efectiva de reducir la competencia en Hollywood que vender Warner Bros. Discovery a Netflix”, escribió por su parte el exdirector general del estudio de cine, Jason Kilar, en sus redes sociales, quien aún considera que los grandes estrenos en cines son esenciales para el atractivo y prestigio del sector.

Mientras tanto, en el centro de esta indignación de Hollywood se encuentra Ted Sarandos, director general de Netflix, quien ha declarado que la era de los espectadores que acuden en masa a los cines ha terminado, a pesar de que “muchos veteranos de la industria critican el contenido visto por alguien en el sofá de su casa o en el teléfono”.