Por qué Jane Fonda considera “catastrófico” el acuerdo entre Netflix y Warner

Escenario

Por qué Jane Fonda considera “catastrófico” el acuerdo entre Netflix y Warner

Jane Fonda se ha pronunciado en contra de la decisión de Netflix de adquirir Warner.

EFE

|

Jane Fonda se pronuncia en contra de la trascendental decisión de Netflix de adquirir Warner. (Foto Prensa Libre: AFP)

Jane Fonda se pronuncia en contra de la trascendental decisión de Netflix de adquirir Warner. (Foto Prensa Libre: AFP)

La actriz estadounidense Jane Fonda, dos veces ganadora del Óscar, calificó como “un acuerdo comercial catastrófico” la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Netflix, al considerar que esta operación amenaza a toda la industria del entretenimiento.

En un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, en conjunto con el Comité para la Primera Enmienda —un colectivo de artistas y líderes culturales que defiende la libertad de expresión—, la actriz expresó su rechazo a la fusión, que fue anunciada el viernes.

Fonda advirtió que se trata de “una escalada alarmante” al crear un conglomerado “que amenaza a toda la industria del entretenimiento, al público democrático al que sirve y a la primera enmienda”, según señala el documento.

“No se equivoquen, esto no es solo un acuerdo comercial catastrófico que podría destruir nuestra industria creativa. Es una crisis constitucional exacerbada por el demostrado desprecio de la administración por la ley”, agrega el comunicado.

LECTURAS RELACIONADAS

ARCHIVOS-EE. UU.-ENTRETENIMIENTO-STREAMING

Qué pasará ahora que Netflix comprará Warner Bros Discovery por casi US$83 mil millones

chevron-right
Netflix y las películas navideñas

Top 10 de las mejores películas de Navidad en Netflix para ver en 2025

chevron-right

La actriz también criticó a Netflix y a otras compañías que podrían involucrarse en la operación, a la que calificó de “destructiva”. “Como defensores de una industria basada en la libertad de expresión, tienen la responsabilidad de defender nuestros derechos, no de cederlos para enriquecerse”, añadió.

Netflix anunció la compra de Warner Bros. Discovery (WBD), que incluye los estudios de cine y televisión, así como HBO y HBO Max, por un total de Q82 mil 700 millones (US$82,700 millones). Se espera que la transacción se concrete tras la separación de Discovery Global, la división enfocada en televisión, que agrupa canales como CNN, TNT Sports, Discovery+ y señales abiertas en Europa. La operación podría completarse en el tercer trimestre del 2026.

La fusión une a dos de las principales compañías de entretenimiento audiovisual. El nuevo catálogo incluirá producciones de HBO como The Big Bang Theory, The Sopranos y Game of Thrones, así como películas como The Wizard of Oz y producciones del universo DC. Estas se integrarán a series originales de Netflix como Wednesday, La casa de papel, Bridgerton y Adolescence.

r

ESCRITO POR:

EFE

EFE

Lee más artículos de EFE

ARCHIVADO EN:

Jane Fonda Netflix Warner Bros 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS