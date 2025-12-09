Paramount vs. Netflix por Warner Bros: ¿En qué consiste la oferta pública de adquisición hostil?

Durante la noche del lunes 8 de diciembre, el director ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, afirmó que la oferta pública de adquisición hostil por parte de Paramount para adquirir Warner Bros. era “totalmente esperada”, pero que su compañía sigue “confiada” en cerrar el acuerdo previamente pactado con el gigante del entretenimiento.

“Es excelente para los accionistas, para los consumidores y para proteger empleos en la industria del entretenimiento”, agregó el ejecutivo, quien aseguró que en la compañía están “confiados” en cerrar el acuerdo, y señaló, durante una conferencia en Nueva York, que ya hay “un trato” con el que Netflix está “increíblemente contento”.

Sin embargo, la nueva oferta de Paramount Skydance, presentada durante la mañana del pasado lunes 8 de diciembre, asciende a US$30 (Q229) por acción en efectivo, superando los US$27.75 (Q212) por acción ofrecidos por Netflix, y valora la compañía y estudio de cine Warner Bros. Discovery en alrededor de US$108 mil millones.

Ante esta situación, las acciones de Warner Bros. subieron este 9 de diciembre un 4.4% en Wall Street; las de Paramount, un 9%; y las de Netflix bajaron un 3.4%, ya que la oferta de Paramount está respaldada por fondos soberanos de Oriente Medio y por la firma del empresario Jared Kushner, exasesor y yerno del presidente Donald Trump.

¿Qué es una oferta pública de adquisición hostil?

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense CNN, una oferta pública de adquisición hostil se produce cuando una empresa realiza una oferta no solicitada para comprar las acciones de otra compañía. Sin embargo, esta medida es hostil porque suele ir en contra de los deseos de la dirección de la empresa objetivo.

“Estamos ofreciendo a los accionistas US$17 mil 600 millones más en efectivo que el acuerdo que tienen actualmente con Netflix. Por lo tanto, creemos que, cuando vean lo que incluye nuestra oferta, votarán a favor”, declaró el lunes 8 de diciembre el director ejecutivo de Paramount Skydance, David Ellison, en una entrevista con el canal CNBC.

Lea más: ¿El cometa 3I/ATLAS no viene solo? Esto es lo que se sabe del nuevo hallazgo rodeado de mitos

“Los accionistas de Warner merecen la oportunidad de considerar nuestra oferta superior en efectivo por sus acciones en toda la empresa, debido a que ofrecemos un valor superior y un camino más seguro y rápido hacia la finalización. Creemos que la junta directiva de Warner está persiguiendo una propuesta inferior”, argumentó David Ellison.

El ejemplo más reciente de una oferta pública de adquisición hostil que tuvo éxito fue el de Elon Musk en el 2023, quien inicialmente realizó una oferta no solicitada de US$43 mil millones para adquirir una participación mayoritaria en Twitter, por lo que la junta directiva de la red social adoptó una táctica defensiva para encarecer la compra.

¿Cómo funciona una oferta pública de adquisición hostil?

Por ahora, según la cadena de televisión estadounidense CNN, existen dos formas principales en que una empresa o un individuo puede llevar a cabo una adquisición hostil de otra compañía, donde la primera cosiste en dirigirse directamente a los accionistas con el objetivo de asegurarse una participación mayoritaria en las acciones.

Para llevar a cabo esta primera forma, los accionistas deben vender al menos el 50% del total de las acciones de la empresa objetivo, de modo que el nuevo accionista obtenga una participación mayoritaria, la cual puede utilizar para nombrar nuevos miembros del consejo de administración. Ese es el enfoque que parece usar Paramount.

La otra manera en que una empresa inicia una lucha por el control hostil consiste en apelar directamente a los accionistas de la otra compañía. Sin embargo, en lugar de comprar todas sus acciones, el postor intenta persuadirlos para que voten a favor de sustituir a los miembros del consejo de administración que aprobarían la adquisición.