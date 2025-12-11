Venta de Warner Bros.: ¿Qué películas pasarían a Netflix?

La adquisición de Warner Bros. Discovery (WBD) se encuentra en un punto clave para su concreción, ya que dependerá de los accionistas de WBD y de los entes reguladores en Estados Unidos, según EFE.

De acuerdo con diversas fuentes, luego de que Netflix anunciara la compra de la franquicia por US$82 mil 700 millones, Paramount lanzó una oferta pública de adquisición hostil valorada en US$108 mil millones.

Los accionistas de WBD tendrán hasta el 2026 para decidir si aceptan la oferta de Paramount, agrega EFE. La propuesta de esta última consolidaría un conglomerado audiovisual cohesionado: producción, streaming, canales de cable y noticias.

En el caso de Netflix, la adquisición afianzaría su liderazgo en el streaming, al anexar franquicias históricas de Warner.

¿Qué películas pasarían a formar parte del catálogo de Netflix?

Según diversos medios internacionales, franquicias como la de DC Studios, Cartoon Network, la saga completa de Harry Potter y otras producciones formarían parte del catálogo de Netflix si se concreta la compra de Warner Bros.

El acuerdo incluiría no solamente el extenso catálogo de Warner Bros., sino también el de HBO y HBO Max, aunque se desconoce cómo repercutiría exactamente este cambio para los usuarios de ambas plataformas.

De acuerdo con AFP, se calcula que la compra podría concretarse en un plazo de 12 a 18 meses, por lo que, hasta entonces, los usuarios de dichas plataformas no verían cambios inmediatos. De llevarse a cabo la compra, estas serían algunas de las producciones que formarían parte del catálogo de Netflix, según la prensa extranjera.

Lista de series, películas y franquicias que serían parte de Netflix