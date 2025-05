“The Last of Us”: el final de la segunda temporada y lo que viene en la tercera

¿Qué pasará con Dina, Ellie, Jesse, Tommy y Abby? En el desenlace de esta entrega, los destinos de estos personajes toman por sorpresa a algunos fanáticos de The Last of Us. Advertimos que podría haber algunos spoilers en el resto de la lectura.

En el séptimo capítulo, Abby descubre el escondite de Ellie, Dina, Jesse y Tommy. En momentos de suspenso y tensión, asesina a Jesse y amenaza de muerte a Tommy y a Ellie.

En los últimos minutos de la temporada, se escucha un disparo que podría cambiarlo todo, aunque únicamente aparece un fundido a negro. Es entonces cuando la acción regresa tres días atrás, mientras Abby despierta en la base de los Lobos.

Entretanto, el destino de Ellie se convierte en una interrogante para los seguidores de esta historia. Según medios internacionales, el final de esta temporada marca el inicio de un nuevo capítulo.

Para algunos, este desenlace fue ambiguo, además de que no fue del agrado de todos los fanáticos. La prensa internacional reportó que, en el sitio Rotten Tomatoes, el porcentaje de aprobación fue del 39 por ciento.

¿Qué podremos esperar en la tercera temporada de “The Last of Us”?

La tercera temporada fue confirmada por la producción. Sin embargo, HBO no ha informado cuál será la fecha oficial del estreno, aunque se esperaría que llegue a finales de 2026 o al inicio de 2027.

Además, se informó que la nueva entrega podría centrarse únicamente en el punto de vista de Abby. Es decir, los próximos capítulos podrían mostrar qué ocurre con Abby y los Lobos durante los tres días que transcurren desde la llegada de Ellie a Seattle, previo al fatídico encuentro.

Aunque el final de la segunda temporada obtuvo críticas mixtas, los fanáticos mantienen expectativas en torno a la próxima entrega de la serie.