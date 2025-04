“The Last of Us”: Cómo, dónde y a qué hora ver cada capítulo de la segunda temporada en Guatemala

“The Last of Us” es una de las series que ha cautivado al público guatemalteco. Conozca los aspectos más relevantes de su segunda temporada.

En un mundo postapocalíptico, Ellie y Joel luchan por sobrevivir. Así transcurre la primera temporada de The Last of Us, una serie que ha cautivado a los amantes de los videojuegos y las distopías.

De acuerdo con información de Film Affinity, esta producción es una adaptación del videojuego homónimo de Naughty Dog (2013).

Si desea ver los episodios de la primera y segunda temporadas, estos están disponibles en HBO Max para Guatemala y otros países. HBO Max es una plataforma de transmisión que requiere suscripción previa; por lo tanto, debe registrarse para disfrutar de todos los capítulos de esta serie.

El pasado domingo 13 de abril se estrenó el primer episodio de la segunda temporada de The Last of Us. A continuación, conozca las fechas de estreno de los capítulos restantes.

¿A qué hora se estrenan los episodios de la temporada 2 de The Last of Us en Guatemala?

De acuerdo con el sitio 3D Juegos y otras fuentes, los episodios de la segunda temporada de The Last of Us se estrenan a las 19 horas cada domingo. Este es el listado de las fechas exactas de los estrenos:

Capítulo 2: 20 de abril de 2025

20 de abril de 2025 Capítulo 3: 27 de abril

27 de abril Capítulo 4: 4 de mayo

4 de mayo Capítulo 5: 11 de mayo

11 de mayo Capítulo 6: 18 de mayo

18 de mayo Capítulo 7: 25 de mayo

Aunque diversas fuentes internacionales han confirmado estas fechas, se recomienda estar atento a cualquier actualización de la plataforma.