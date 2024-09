‘The Last of Us’ presenta a sus nuevos miembros en el tráiler de la segunda temporada

La aclamada serie The Last of Us presentó este jueves en el primer tráiler de la segunda temporada a los nuevos personajes que acompañarán a Ellie (Bella Ramsey) y Joel (Pedro Pascal) en su lucha por sobrevivir al apocalipsis.

HBO compartió en sus redes sociales los primeros retales de la segunda temporada, que regresa en 2025 aunque todavía sin una fecha concreta.

Ambientada con la inquietante melodía de Future Days de Pearl Jam, el avance comienza con Pascal ('Narcos') junto a Catherine O'Hara, quien interpreta a una suerte de terapeuta, sentados en una sala. "Bien, ¿quieres empezar o qué", le espeta la actriz a un Joel con un rostro pensante.

El tráiler desvela el primer vistazo de la actriz Kaitlyn Dever como el personaje fundamental Abby; a Isabela Merced como Dina; Young Mazino como Jesse o Ariela Barer como Mel, entre otros.

"No puedes curar algo a menos que seas lo suficientemente valiente para decirlo en voz alta", se escucha decir a O’Hara durante el avance, mientras Joel permanece en silencio. "Di lo que temes decir. Dilo en voz alta, sin importar lo que sea, sin importar lo malo que sea. ¿Qué hiciste?", agrega.

Escrita y producida por Craig Mazin y Neil Druckmann, el debut de 'The Last of Us' supuso la primera temporada más vista de una serie de HBO, siendo nominada a ocho premios Emmy, incluidos los de mejor serie dramática y por las actuaciones de Pascal y Ramsey (Game of Thrones).

El lanzamiento de este primer avance coincide con el "Día de The Last of Us", cuando se produjo el brote del virus cordyceps en el videojuego en el que está basada la serie.