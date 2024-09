Daniel Radcliffe rinde homenaje tras la muerte de Maggie Smith

Daniel Radcliffe, quien durante diez años encarnó al personaje de Harry Potter en la popular saga cinematográfica, compartió un emotivo homenaje tras la muerte de Maggie Smith, actriz que dio vida a la profesora y hechizera Minerva McGonagall en las películas del joven mago.

A través de un comunicado, Radcliffe recordó con cariño el primer encuentro que tuvo con la actriz cuando solo tenía nueve años, en una lectura para la película David Copperfield. El actor relató cómo, a pesar de sus nervios por trabajar con una leyenda como Smith, ella rápidamente lo hizo sentir en confianza.

También relató que, al momento de aquella lectura, el pequeño no sabía de la actriz. Sin embargo, los padres del actor sí. “Estaban impactados de saber que iba a trabajar con ella. Y lo que yo sí sabía, era que se trataba de una Dama -como título honorífico británico-. Entonces lo primero que hice fue preguntarle si quería que la llamara de ese modo, pero ella se río mucho y me dijo que no fuera ridículo”, relató el actor.

Radcliffe agregó que fue un privilegio de haber trabajado junto a Maggie Smith durante una década, y elogió su ingenio y su capacidad para encantar. "Era de una inteligencia brutal, podía ser intimidante y encantadora en un mismo instante, y también era increíblemente divertida", expresó.

El actor cerró su homenaje con un agradecimiento sincero, calificando a Smith como una verdadera leyenda en la industria del cine.

"Siempre me voy a considerar asombrosamente afortunado de haber tenido la posibilidad de trabajar con ella. La palabra leyenda está devaluada, pero si se le debería aplicar a alguien, sería a ella. Gracias, Maggie".

El 27 de septiembre la familia de Maggie Smith emitió un comunicado donde confirmó la muerte de la actriz, quien se dijo, murió pacíficamente en un hospital acompañada de sus seres queridos.

La actriz, conocida mundialmente no solo por su papel en Harry Potter sino también por sus apariciones en la serie dramática Downton Abbey, deja atrás a dos hijos y cinco nietos.