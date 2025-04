“The Last Of Us”: ¿Cuándo se estrena la segunda temporada?

"The Last of Us" es una de las series más aclamadas de la plataforma HBO Max. Conozca la fecha de estreno de la segunda temporada y algunos detalles sobre la continuidad de la producción.

La segunda temporada de The Last of Us se encuentra cada vez más cerca. Esta serie ha cautivado a distintas audiencias en Guatemala y otras partes del mundo.

De acuerdo con el sitio especializado FilmAffinity, la primera temporada inicia con la destrucción de la civilización moderna a raíz de un hongo que se apropia de los cuerpos humanos.

Luego de ello, el superviviente Joel debe salvar a Ellie de una zona opresiva que se encuentra en cuarentena. Al estar juntos, sobrevivir se convierte una tarea menos compleja, ya que se pueden apoyar entre sí.

Según el sitio de cine, la serie fue creada por Craig Mazin y está protagonizada por Pedro Pascal (Joel) y Bella Ramsey (Ellie).

¿Cuándo se estrenará la segunda temporada de The Last of Us?

La segunda temporada de The Last of Us se estrenará el próximo lunes 14 de abril de 2025 en la plataforma Max de HBO. Además, ya se ha anunciado la producción de una tercera temporada.

También repiten Gabriel Luna y Rutina Wesley en sus papeles de Tommy y Maria, respectivamente, y se suman Kaitlyn Dever (Abby), Isabela Merced (Dina), Young Mazino (Jesse), Ariela Barer (Mel), entre otros. Además, Catherine O'Hara participa como actriz invitada.

Esta temporada abordará la secuela del videojuego de PlayStation The Last of Us: Part II y retomará la vida de sus protagonistas cinco años más tarde, mientras se enfrentan a nuevos desafíos con hongos y zombis.

El capítulo final de la primera temporada de este drama apocalíptico, emitido en marzo de 2023, contó con 8.2 millones de espectadores en HBO Max y transmisiones lineales, según datos de Nielsen y Warner Bros.

Fuera del circuito estadounidense, The Last of Us se convirtió en la serie más vista en la historia de HBO Max en Europa y América Latina en 2023.