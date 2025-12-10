Compra de Warner Bros.: ¿Qué está pasando con Netflix, Paramount y HBO?

El pasado 5 de diciembre se anunció que Netflix compraría Warner Bros. por US$82 mil 700 millones. La noticia causó revuelo entre cineastas, actores y expertos en asuntos relacionados con el entretenimiento.

Según información de Prensa Libre, se explicó que el acuerdo incluye el extenso catálogo de Warner Bros., que abarca también HBO Max y diversas franquicias taquilleras. Sin embargo, este acuerdo excluye los siguientes canales: CNN, TNT y Discovery.

De acuerdo con APF, se estima que la compra podría concretarse en un plazo de 12 a 18 meses, por lo que, hasta entonces, los usuarios de las plataformas mencionadas se verían afectados. “Esta separación debería completarse en el tercer trimestre del 2026, antes de la finalización de esta transacción”, se detalló en el comunicado oficial.

Además, se reportó que la fusión debe ser autorizada por el gobierno de Donald Trump, aunque trascendió que el mandatario estadounidense “tiene dudas” respecto de la compra. El presidente declaró que participará en la decisión, refiriéndose al fallo que deben emitir los reguladores federales que analizan el acuerdo millonario para la compra de Warner Bros. Discovery (WBD).

Asimismo, la prensa extranjera informó sobre la oferta pública de adquisición hostil que presentó Paramount para comprar WBD por US$108 mil 400 millones. Según DW, estos son los detalles clave de las ofertas recibidas por el estudio de producción.

Puntos clave de las ofertas por Warner Bros.

Oferta de Netflix. El gigante del streaming ofreció una suma cercana a US$83 mil millones, que incluyen la deuda de WBD. Precio por acción. Por cada título, Netflix pagaría US$23.25 en efectivo, más US$4.50 en acciones de Netflix. Según medios internacionales, esto corresponde a un valor patrimonial de US$72 mil millones. Contraoferta. Paramount propuso adquirir el 100 % de WBD por US$108 mil 400 millones, incluyendo los canales que quedaron fuera de la oferta de Netflix. Beneficio adicional. Paramount indicó que pagaría US$30 por cada acción de WBD, lo que representaría un beneficio adicional de US$18 mil millones para los accionistas.

Otros aspectos de la oferta de Netflix y la de Paramount

Según la prensa extranjera, Paramount afirma que su oferta supera a la de su competidor, ya que ofrece un proceso de aprobación mucho más sencillo. Entretanto, la oferta de Netflix implicaría pasos más extensos para su aprobación regulatoria. Además, Paramount ofrece adquirir también los activos de cable de Warner Bros.

Medios internacionales anunciaron que Netflix mantiene su oferta en firme. Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, explicó a la prensa extranjera que se sienten seguros respecto de su ofrecimiento.

“Tenemos un acuerdo hecho y estamos muy contentos con él para los accionistas y para los consumidores; es una gran manera de crear y proteger empleos en la industria. Estamos muy seguros de que lo sacaremos adelante”, mencionó.

Los logotipos de las aplicaciones de Netflix, Warner Bros. y Paramount se observan en la pantalla de un teléfono. (Foto Prensa Libre: EFE)

¿Qué podría ocurrir con Warner Bros.?

Según BBC, ambos acuerdos podrían enfrentarse al escrutinio de las autoridades regulatorias de Estados Unidos y Europa. El planteamiento de Netflix ha despertado inquietudes sobre lo que podría ocurrir con actores y guionistas, así como sobre el futuro del contenido original de franquicias como HBO y la presión potencial sobre cines locales.

Por otro lado, el medio inglés añade que una fusión con Paramount podría preocupar a los anunciantes y distribuidores de televisión local, ya que esta negociación “dejaría a la empresa en control de una porción significativa del entretenimiento deportivo e infantil”.

Señalan también que, según el acuerdo de Paramount, CBS y CNN estarían en la misma empresa matriz, lo que impactaría el negocio de las noticias y la relación entre el presidente estadounidense Donald Trump y la familia Ellison, cuyos miembros están al frente de Paramount.

Analistas afirman que dicha aprobación dependería de “cuán ampliamente los reguladores decidan definir el mercado y de si actores como YouTube son considerados parte de la competencia”, cita BBC.

Concluyen que Netflix es una compañía relativamente nueva en este tipo de acuerdos y que quizá Paramount está en una posición más sólida, aunque aún no hay certeza sobre las opiniones del mandatario estadounidense respecto de lo que pueda ocurrir.

Asimismo, varias fuentes señalan que ni Netflix ni Paramount aseguran cómo incorporarán Warner Bros. a su oferta actual ni cuáles serían los nuevos paquetes que ofrecerán a los consumidores. Se espera que, en un futuro cercano, se dé a conocer el acuerdo final entre Warner Bros.