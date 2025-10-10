Vuelve Minecraft al cine: todo sobre la secuela y su estreno previsto para el 2027

Una película de Minecraft se convirtió en una de las más taquilleras del 2025. Fue protagonizada por Jason Momoa y Jack Black. Gracias a este éxito en taquilla, habrá una continuación en el 2027, según Warner Bros. y medios internacionales.

Warner Bros. anunció que el estreno será el 23 de julio del 2027. Esta cinta adapta el videojuego homónimo, lanzado en el 2011, considerado el más vendido de la historia, con más de 300 millones de unidades.

Respecto de la secuela, hasta ahora se sabe únicamente que será dirigida nuevamente por Jared Hess, quien coescribirá el guion junto a Chris Galleta, según Variety.

La primera entrega ocupa la tercera posición entre las cintas con mayor recaudación del 2025, con US$957 millones, únicamente superada por la producción china Ne Zha 2 (US$1 mil 902 millones) y Lilo & Stitch (US$1 mil 037 millones).

Sobre la franquicia Minecraft

Solo en la primera semana, Una película de Minecraft recaudó US$301 millones, lo que representa el mejor estreno para una película basada en un videojuego, indica la web especializada Box Office Mojo.

Según la sinopsis de FilmAffinity, la trama narra la historia de cuatro inadaptados: Garret Garrison, Henry, Natalie y Dawn, quienes enfrentan problemas cotidianos cuando, repentinamente, se encuentran en un misterioso portal al Mundo Exterior, un lugar fuera de lo común.

Ese sitio es un extraño país de las maravillas cúbico que se alimenta de la imaginación, indica la sinopsis. Para regresar a casa, los personajes deberán proteger ese mundo de los Pinglis y zombis, mientras emprenden una búsqueda mágica. Esta aventura reta a los protagonistas a ser más creativos y especiales, un desafío que podría continuar en la secuela.

(Con información de EFE)