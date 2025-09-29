Los Simpson: cuándo se estrena la próxima película y qué se sabe del proyecto de Disney

Disney anunció este 29 de septiembre que Los Simpson volverán a la pantalla grande con una cinta que se estrenará el 23 de julio del 2027, según lo informado por la plataforma de contenidos mediante redes sociales.

Este proyecto verá la luz dos décadas después del estreno de la primera película sobre una de las familias más conocidas del universo televisivo.

Según cifras oficiales, Los Simpson: La película recaudó US$536 millones en taquilla a nivel mundial. Estos datos evidencian el éxito rotundo de la cinta en cines.

De acuerdo con información de Disney Plus, la primera película muestra cómo Homero debe salvar a Springfield de la catástrofe que él mismo provocó.

Los Simpson: una serie disponible en Disney Plus

Esta exitosa serie fue creada por Matt Groening. Desde su inicio, en 1989, ha pasado a la historia como uno de los programas más populares y reconocidos de la televisión internacional.

Ambientada en el pueblo ficticio de Springfield, la serie narra la vida de la familia Simpson, integrada por Homero, el padre; Marge, la madre; Bart, el único hijo varón; Lisa, la más inteligente; y la bebé Maggie. Los episodios han sido renovados hasta la 40.ª temporada, que se estrenará entre el 2028 y el 2029 en Disney Plus.

Medios internacionales destacan que, después de una espera de 20 años, volveremos a ver a la familia amarilla en una nueva aventura cinematográfica.

(Con información de EFE)