Larry Ellison ofrece respaldo millonario a Paramount para superar oferta de Netflix y adquirir Warner Bros. Discovery

Mientras Netflix continúa el proceso de adquisición de los estudios de cine y televisión de Warner Bros. Discovery, así como de las plataformas de HBO, el magnate multimillonario Larry Ellison, cofundador de Oracle, ofreció un respaldo millonario para que Paramount–Skydance mantenga su contraoferta por los estudios de televisión.

Medios internacionales destacan que Ellison, padre de David Ellison —director ejecutivo de Paramount—, habría ofrecido un monto de 40,400 millones de dólares como parte de una nueva propuesta, luego del rechazo a la anterior, valorada en US$108,400 millones.

Según declaraciones del consejo de administración, emitidas el 17 de diciembre, la propuesta pública hecha por Paramount no cumplía con los intereses del estudio de cine y televisión.

En un comunicado, Warner Bros. Discovery afirmó que aceptar la oferta de Paramount–Skydance era arriesgado, al destacar que el fondo estaba respaldado por “un fideicomiso revocable, desconocido y opaco”.

Finalmente, este lunes 22 de diciembre, el multimillonario Larry Ellison ofreció una garantía personal de 40,400 millones de dólares para respaldar el financiamiento de capital de la oferta y cubrir posibles reclamaciones por daños contra Paramount. Con ello, busca superar la propuesta presentada por Netflix.

Con esta garantía, Ellison intenta disipar las dudas del consejo de administración de Warner Bros. Discovery sobre la financiación de la oferta de Paramount, según destacó el diario El País. Como parte del compromiso, Ellison se comprometió a no revocar el fideicomiso familiar ni transferir activos mientras la transacción esté en curso.

Con este respaldo, Paramount mantiene su oferta de compra por 30 dólares por acción, en efectivo, por un total de 108,400 millones de dólares.

Según un comunicado publicado hoy por la compañía, la oferta fue modificada “para abordar las preocupaciones de Warner Bros.”. Mientras tanto, Netflix continúa con el proceso de adquisición del estudio Warner Bros. y del canal y plataforma de streaming HBO, por un monto total de US$82,700 millones (US$72,000 millones sin deuda).

El medio France 24 destacó que el gobierno de Donald Trump teme que la continuidad de Netflix en la adquisición de Warner Bros. Discovery pueda debilitar la competencia en el mercado.

Ante la inquietud de sus usuarios, Netflix difundió un comunicado en el que señala que los próximos pasos de la fusión están en evaluación y que “no habrá cambios de ningún tipo” por ahora.

*Con información de EFE y Pavel Arellano.