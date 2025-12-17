Qué pasará ahora que Warner rechazó la oferta de Paramount y decidió quedarse con Netflix

Escenario

Qué pasará ahora que Warner rechazó la oferta de Paramount y decidió quedarse con Netflix

Warner Bros Discovery rechazó la oferta de compra de Paramount y reiteró su preferencia por la propuesta de Netflix.

Tanto Netflix como Paramount ofrecen distintas ofertas para la compra de Warner Bros. (Foto Prensa Libre: AFP)

Este 17 de diciembre, el grupo de cine y televisión Warner Bros. Discovery rechazó la oferta de compra presentada por Paramount Skydance, y reiteró su preferencia por la propuesta de la plataforma de streaming Netflix.

De acuerdo con un comunicado del consejo de administración, la oferta de Paramount “no responde a los intereses de Warner Bros. Discovery”.

Además, en el comunicado, los miembros del consejo recomendaron a los accionistas que prioricen o den privilegio a la propuesta de Netflix.

Warner también calificó la oferta de Paramount como “arriesgada”, al afirmar que estaba respaldada por “un fideicomiso revocable, desconocido y opaco”.

El grupo señaló que la propuesta de Paramount “no implica ningún compromiso con los dueños de ningún tipo”.

Tras conocerse la postura de Warner, Paramount cuestionó su decisión.

Expertos señalan que la decisión de Warner era previsible, no solo porque el grupo ya había mostrado interés por la oferta de Netflix, sino también porque, junto con la plataforma de streaming, firmaron un acuerdo a principios de diciembre.

La propuesta de Netflix supone adquirir únicamente el estudio de cine Warner Bros. y todo HBO (los canales y la plataforma de streaming HBO Max) por US$82 mil 700 millones, incluida la deuda (US$72 mil 000 millones sin deuda).

La operación se realizaría tras la escisión, por parte de WBD, de algunos canales, incluidos CNN y Discovery, que pasarían a una nueva sociedad denominada Discovery Global.

Paramount Skydance, en cambio, pretende adquirir todo el conglomerado.

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

