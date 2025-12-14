Por qué Hollywood está perdiendo relevancia, incluso en sus estudios

Ya había visto el lugar donde Bob Hope rompió una vez la ventana de un camerino con una pelota de golf. En breve pasarían frente a un edificio beige donde los artistas solían trabajar en Betty Boop.

Pero antes, las siete personas que participaron en una visita guiada a los estudios de Paramount Pictures tendrían la oportunidad de examinar un banco de parque.

Jasnik Moreno, quien dirigió la visita, explicó que el objeto de aspecto actual era uno de los tres bancos en los que se sentó Tom Hanks en Forrest Gump , la película que encabezó la taquilla hace 31 años. “Si quieren, pueden tomarse una foto”, dijo, mostrando una sonrisa triunfante.

Nadie se movió. Un tipo bostezó.

Los estudios de cine de Hollywood ya no son el país de las maravillas que fueron. Paramount, que el lunes presentó una oferta de adquisición hostil de Warner Bros. Discovery en un intento desesperado de mejorar su suerte, estrenó solo ocho películas el año pasado, frente a las 90 anuales de sus inicios. Además, ninguno de los ocho se filmó en Los Ángeles.

La producción cinematográfica en la mayoría de los estudios competidores (incluido Warner Bros.) se ha marchado de manera similar. Las compañías te dirán que ahora suele ser demasiado costoso filmar en estos recintos. Las cámaras de cine ruedan hoy sobre todo en estados como Georgia y Nueva York y en países como el Reino Unido y Hungría, todos ellos con generosos incentivos fiscales.

Las visitas a los estudios solían dejar a la gente deslumbrada. El cine, el medio cultural definitorio del mundo, se volvió tangible en esos recorridos guiados: una oportunidad de caminar entre los dioses. Ahora, al menos para quienes se interesan por las películas de este siglo, los tours se han convertido en el equivalente de esos folletos cursis con mapas de casas de celebridades: recordatorios melancólicos de que Hollywood dejó de ser el Hollywood de la imaginación popular hace ya mucho tiempo.

“Como visita histórica , la recomendaría muchísimo”, dijo Carly Maga, de 37 años, sobre la visita guiada de Paramount. “Pero también sentí que era una metáfora del dilema mayor de Hollywood”.

¿Y cuál sería?

“La pérdida de relevancia”, respondió.

El nuevo propietario de Paramount, David Ellison , se ha comprometido a reinvertir en la propiedad y estrenar hasta 20 películas al año. El estudio señaló que su recorrido turístico tiene excelentes reseñas en línea . “La mayoría de los visitantes nos otorgan 5/5 estrellas, y todos estamos de acuerdo en que deberían rodarse más películas en Los Ángeles y esperamos poder acogerlas aquí”, dijo un portavoz.

Las visitas guiadas a los estudios se remontan a los primeros tiempos de Hollywood. En la década de 1910, Universal Pictures cobraba 25 centavos por echar un vistazo a los sets de cine desnudo en activo. En 1964, Universal inventó el recorrido por los estudios en vehículo; los visitantes subían a los GlamourTrams , tranvías con franjas rojas y blancas que atravesaban los sets exteriores y se detenían para demostraciones de efectos especiales. (Por ejemplo, rociadores montados en postes para simular lluvia). Las estrellas sonreían y saludaban. Algunas posaban para fotos.

El tour de Universal sigue funcionando, pero muchos de sus atractivos han envejecido: ¡Miren! Los restos desteñidos por el sol de un avión de pasajeros, que puede (o no) que recuerden de una versión de 2005 de Guerra de los mundos.

“No es solo que se hagan muy pocas películas en los estudios hoy en día”, dijo Jeanine Basinger, estudiosa del cine. "También tiene que ver con cómo se hacen las películas. Ya no tienes sets físicos del mismo modo. Se hace muchísimo con pantalla verde. Literalmente no hay nada que verr".

Las series de televisión todavía se producen en estos recintos, por supuesto. Matlock, NCIS: Origins y The Rookie están entre las series televisivas que utilizan los escenarios de Paramount. Pero el negocio tradicional de la televisión también se ha atrofiado: menos espectadores, temporadas más cortas, menor peso cultural. TikTok y YouTube, desbordados de contenido creado por usuarios, son ahora quienes marcan el pulso, junto con Netflix, que producen gran parte de su programación en estados como Nuevo México y Nueva Jersey.

“Honestamente, se sintió como un lugar que estaba en las últimas”, dijo Ali McKay, de 34 años, sobre los estudios de Paramount, que recorrió recientemente con la señora Maga mientras estaba de vacaciones desde Canadá. "Había muy poco que resultara actual o particularmente relevante. Se percibía un aire de cansancio, como el final de algo".

Las visitas a la Paramount cuestan US$69 y parten de una especie de museo de dos salas ubicada cerca del antiguo conjunto de pueblo fronterizo del estudio (ahora un estacionamiento). El espacio exhibía algunos vestuarios de éxitos recientes como Top Gun: Maverick (2022) y Gladiador II (2024), junto con los premios Óscar ganados por películas de Paramount como Wings (1927) y El Padrino (1972).

Desde allí, los visitantes se suben a carritos de golf extensibles y se dirigen hacia la emblemática Puerta Bronson del estudio. En su momento, aspirantes a actores se agolpaban bajo ese arco con la esperanza de ser descubiertos. Un viernes reciente, sin embargo, el lugar habría estado vacío de no ser por los siete participantes del tour.

Pauline Bransfield, de 64 años, y su hijo Ben, de 38, estaban entre ellos. “Está un poco tranquilo, ¿verdad?”, le dijo ella en un susurro, como si se resistiera a romper el silencio.

La zona podría volverse menos desierta el próximo año, cuando Paramount ponga fin a la política de trabajo remoto que adoptó durante la pandemia de la covid. “A veces, la gente pregunta: '¿Dónde está todo el mundo?'”. dijo Moreno, la guía del tour. “Mucha gente ha podido trabajar desde casa”.

Después de ver el banco de Forrest Gump —la señora Bransfield posó para una foto con él— el grupo se dirigió hacia el Escenario 18. Alfred Hitchcock rodó allí La ventana indiscreta (1954).

En ese momento, el grupo vio a una celebridad, aunque no del tipo hollywoodense: Anna Wintour estaba de pie, con un vestido floral y sus gafas de sol características, cerca del Escenario 17. Se preparaba para un evento de Vogue que incluiría un desfile y un cóctel. Paramount había alquilado espacio a Condé Nast, donde Wintour trabaja como director de contenidos, como parte de su política de “espacio abierto”, esencialmente una manera de mantener los estudios en funcionamiento en un momento en que se filman pocas películas localmente.

Pero, aún así, los estudios a veces permanecen vacíos, como descubrieron los Bransfield y sus compañeros de recorrido. Su visita incluyó un vistazo al Escenario 31, un espacio cavernoso y lleno de luz que no contiene… nada.

Moreno señaló las paredes insonorizadas —pueden tocarlas si quieren— y contó que el edificio, con 95 años de antigüedad, había albergado en su día los decorados de Star Trek (1966) y El mundo según Wayne 2 (1993).

Más adelante en el recorrido, varios visitantes usaron sus teléfonos para fotografiar la famosa torre de agua de Paramount, una estructura de unos 44 metros de altura con el logotipo azul del estudio: una montaña majestuosa rodeada de estrellas. El tanque elevado fue construido en la década de 1920 y almacenó agua hasta mediados de los años cincuenta, dijo Moreno al grupo.

“¿No tiene nada dentro?”, preguntó un periodista.

“Nada, excepto esperanzas y sueños”, dijo Moreno. “Esos siguen ahí”.

La visita se detuvo ante un edificio de postproducción donde John Krasinski terminó Un lugar en silencio — Parte II (2020) y se detuvo cerca de un lugar donde Lucille Ball y Desi Arnaz trabajaron en los años 50 mientras grababan Yo amo a Lucy.

”Estos son ellos, por si no los conocen”, dijo Moreno, mostrando en un iPad una fotografía de las dos estrellas.

La visita guiada de Paramount suele incluir una visita a New York Street, un conjunto permanente de casi dos hectáreas ubicadas en la parte trasera del complejo. Decenas de fachadas pueden adaptarse para parecer distintos barrios de Nueva York (Wall Street, Brooklyn, Soho).

Este viernes en particular, sin embargo, los grupos del tour solo pudieron ver el set desde su perímetro porque los equipos estaban preparando una filmación. Dos grandes luces estaban montadas en grúas y tres técnicos empujaban hasta su posición una parada de autobús (montada sobre rodillos).

“¿En qué están trabajando?” preguntó Bransfield.

“No estoy segura”, respondió Moreno mientras daba la vuelta al carrito de golf. “¡Pero algo está pasando!”.