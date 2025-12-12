Jason Momoa se adueña de 2026 con Street Fighter, Supergirl y su regreso a Dune

Jason Momoa nació el 1 de agosto de 1979 en Honolulú, Hawái, Estados Unidos, tiene 46 años. Es actor y productor, conocido por Aquaman (2018), Aquaman y el reino perdido (2023) y Una película de Minecraft (2025).

En Minecraft, Momoa interpreta a Garrett “El Hombre de la Basura” Garrison, uno de los cuatro inadaptados que deben salvar el mundo. Cabe destacar que este personaje es uno de los protagonistas de la cinta. En 2025 también protagonizó El gran guerrero, disponible en Apple TV+, un drama ambientado en la historia de Hawái antes de su anexión por parte de Estados Unidos en 1898.

La historia gira en torno a Kaʻiana (Momoa), un miembro de la nobleza hawaiana y jefe de alto rango de la Gran Isla, quien pasó a la historia como uno de los altos cargos que se opusieron a la unificación de las islas, entonces gobernadas de forma independiente por distintos jefes. Esa oposición marcó su reputación y lo relegó al olvido.

Jason Momoa y su novia, Adria Arjona recientemente han sido tema de conversación en Guatemala. El principal motivo de su visita al país fue asistir al concierto de Ricardo Arjona, quien presenta su residencia y da inicio a su gira Lo que el seco no dijo.

La pareja fue vista disfrutando del espectáculo en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. También han recorrido otros puntos de la capital, como la zona 4, donde compartieron en un restaurante, y el Mercado Central, donde realizaron compras.

El sábado 6 de diciembre, la pareja sumó un nuevo destino a su recorrido: el Parque Nacional Tikal, en el departamento de Petén y además visitaron Antigua Guatemala.

Proyectos de Momoa en 2025 y 2026

El 2026 también se perfila como un buen año para el actor. Por ahora, se tiene confirmado el lanzamiento de cuatro películas, además de otros proyectos previstos para el 2027.

Conozca más sobre los proyectos en los que participará Jason Momoa:

Animal Friends

Warner Bros. retrasó el estreno de su película híbrida de acción real (live action) Animal Friends. Esta cinta de aventuras y viajes por carretera llegará a los cines el 1 de mayo del 2026, luego de haber sido programada inicialmente para el 10 de octubre del 2025. Peter Atencio dirige el filme, con guion de Kevin Burrows y Matt Mider.

El elenco lo completan Ryan Reynolds, Jason Momoa, Aubrey Plaza, Addison Rae, Dan Levy, Lil Rel Howery y Ellie Bamber.

Supergirl: Woman of Tomorrow

Salió a la luz el primer vistazo oficial de Jason Momoa como Lobo, el brutal cazarrecompensas intergaláctico que debutará en Supergirl: Woman of Tomorrow, cuyo estreno está previsto para el 25 de junio del 2026.

Supergirl será la segunda película del nuevo universo cinematográfico de DC impulsado por James Gunn. La superheroína, interpretada por Milly Alcock, apareció brevemente en los minutos finales de Superman y ahora protagonizará su primera cinta en solitario.

El guion, escrito por Ana Nogueira, narra cómo Kara Zor-El celebra su 21 cumpleaños viajando por la galaxia junto a su perro Krypto. En su travesía conoce a una joven llamada Ruthye Marye Knoll y se ve obligada a enfrentar una tragedia que la lleva por un camino de venganza.

En esta nueva propuesta, Momoa luce con un aspecto salvaje que representa fielmente al antihéroe alienígena de los cómics. Aunque aparece apenas unos segundos en el tráiler de dos minutos, su transformación es radical: cabello largo y desordenado, atuendo negro y una chaqueta que resalta su imponente silueta.

El personaje de Lobo fue creado en 1983 por Roger Slifer y Keith Giffen. Nacido como villano secundario, se convirtió en un fenómeno cultural en los años 90. Su carácter violento, extremo y satírico lo posicionó como un ícono del humor negro y del estilo heavy metal dentro del universo DC, según explica Milenio.

Street Fighter

La nueva adaptación de la saga de videojuegos Street Fighter se estrenará en octubre del 2026. Sus personajes se han convertido en los favoritos de los gamers.

Los luchadores callejeros Ryu y Ken se reencuentran cuando Chun-Li los recluta para el Torneo Mundial de Guerreros. Mientras enfrentan una conspiración oculta, deben luchar entre sí y con su pasado, o arriesgarse a la destrucción.

Esta es la tercera adaptación cinematográfica de acción real basada en la serie de videojuegos, tras Street Fighter: La última batalla (1994) y Street Fighter: La leyenda (2009).

Durante la gala de los Game Awards se presentó el primer avance oficial de la película Street Fighter. Jason Momoa interpretará a Blanka, el famoso luchador de piel verde y cabello largo de color naranja, conocido por sus habilidades eléctricas.

Dune 3

Warner Bros. confirmó oficialmente que el estreno exclusivo en cines de Dune 3 tendrá lugar el 18 de diciembre del 2026. La historia sigue a Muad’dib, heredero de un poder inimaginable, mientras ejecuta el antiguo plan de crear un gobernante supremo.

Dune Messiah es la novela de Frank Herbert en la que se inspira esta nueva adaptación. El elenco incluye a Zendaya, Florence Pugh, Anya Taylor-Joy, Jason Momoa, Robert Pattinson, Josh Brolin y Léa Seydoux.