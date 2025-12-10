De dónde es Jason Momoa: datos sobre su vida, familia y carrera en el cine

De dónde es Jason Momoa: datos sobre su vida, familia y carrera en el cine

Jason Momoa no solo destaca por su papel en Aquaman y otros roles, sino también por el vínculo especial que mantiene con Guatemala.

María Alejandra Guzmán

Jason Momoa

Jason Momoa se caracteriza por interpretar papeles enérgicos y de personajes fuertes, combinando la energía con el carisma en la pantalla, según destaca la prensa extranjera. (Foto Prensa Libre: AFP)

Tras la reciente visita del actor y de Adria Arjona al país, muchos fanáticos se preguntan de dónde es Jason Momoa y cuáles son algunos detalles de su trayectoria. Cabe resaltar que se trata de una de las celebridades más reconocidas por su carisma dentro y fuera de la pantalla.

Su nombre completo es Joseph Jason Namakaeha Momoa y nació el 1 de agosto de 1979 en Honolulu, Hawái, Estados Unidos, según Fotogramas y otras fuentes. Es hijo único del pintor Joseph Momoa y de la fotógrafa Coni Lemke.

Después de su nacimiento, sus padres se separaron y, cuando tenía apenas seis meses, se mudó con su madre al estado de Iowa. Aun así, viajaba con frecuencia a Hawái para visitar a su padre.

De acuerdo con Infobae, el actor obtuvo su primer papel a los 19 años en Baywatch Hawaii. En ese entonces trabajaba en una tienda de surf y fue seleccionado entre 1 mil 300 aspirantes durante una audición para integrarse al elenco.

La trayectoria de Jason Momoa

Momoa ha contado en entrevistas internacionales que, cuando interpretó su primer personaje, no tenía formación actoral. También ha explicado que haber sido parte de Baywatch representó un reto, pues le tomó cinco años conseguir un agente.

Con el tiempo, logró consolidarse en la industria del entretenimiento gracias a producciones como Aquaman y el reino perdido (2023) y Minecraft: The Movie (2025). En su vida personal, mantiene una relación sentimental con la actriz Adria Arjona, hija del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona.

Por su vínculo con la familia Arjona, Momoa ha visitado diferentes localidades de Guatemala. Recientemente asistió a uno de los conciertos de la residencia Lo que el Seco no dijo y recorrió lugares emblemáticos como el Parque Nacional Tikal y el Mercado Central, mostrando lo cómodo que se ha sentido durante su estancia en el país.

