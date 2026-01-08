El guiño de Netflix que aclara los rumores sobre un episodio secreto de la quinta temporada de Stranger Things

El fandom que siguió la serie Stranger Things por casi 10 años viralizó la supuesta existencia de un noveno capítulo de la quinta temporada, que le daría un final alternativo a la aclamada producción.

El llamado “episodio secreto” sería estrenado por sus creadores en Netflix, y muchos especularon que se lanzaría la noche del 7 de enero. Esto llevó a la plataforma de streaming a registrar una breve caída, según medios internacionales.

A través de un movimiento denominado ConformityGate, seguidores de la historia señalaban que el episodio 8, estrenado el pasado 31 de diciembre, no podía ser el cierre definitivo. Con base en supuestos errores de continuidad, sostenían que existía un final alternativo, según destacó Forbes Colombia.

La teoría se vio alimentada por una publicación en la cuenta oficial de Stranger Things en TikTok, que mostraba imágenes del elenco acompañadas por el mensaje: “Te lo dije. No creo en las coincidencias”.

Ante el colapso momentáneo de la plataforma, Netflix emitió un pequeño guiño para aclarar el rumor. A través de las cuentas oficiales de la serie, se publicó en la biografía el mensaje: “TODOS LOS EPISODIOS DE STRANGER THINGS YA ESTÁN EN REPRODUCCIÓN”.

Con esto, la plataforma buscaba dejar claro que no habrá un nuevo episodio. El jueves 8 de enero, volvió a compartir “un último tráiler” de la serie, en el cual se anuncia la disponibilidad de los volúmenes 1 y 2, así como del último episodio para su disfrute.

¿Qué continúa para Stranger Things?

Netflix estrenará una nueva sorpresa como despedida del elenco: un documental que explora cómo se desarrolló la quinta y última temporada, así como el adiós de los actores a sus personajes.

Será el próximo 12 de enero cuando se estrene, a través de Netflix, el proyecto audiovisual titulado One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5, dirigido por Martina Radwan.

En varios clips promocionales, Netflix ha mostrado adelantos de lo que los fanáticos podrán ver. El contenido se acompaña de la frase: “Una mirada exclusiva a los años de esfuerzo y trabajo detrás de la entrega final de la serie de los hermanos Duffer que marcó una generación”.

Según Netflix Tudum, el documental será “una crónica exhaustiva tras bambalinas que sigue al elenco, los creadores y el equipo mientras dan vida a la temporada final y se despiden de la serie que los cambió para siempre”.