El guiño de Netflix que aclara los rumores sobre un episodio secreto de la quinta temporada de Stranger Things

Escenario

El guiño de Netflix que aclara los rumores sobre un episodio secreto de la quinta temporada de Stranger Things

Tras el polémico final de Stranger Things, comenzaron a circular en redes sociales rumores sobre un episodio secreto. ¿Qué ha dicho Netflix al respecto?

|

time-clock

LONDON (United Kingdom), 13/11/2025.- US actor Noah Schnapp (L) and British actor Millie Bobby Brown (R) arrive at Stranger Things season 5 UK special screening in Leicester Square, London, Britain, 13 November 2025. (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TOLGA AKMEN

El 31 de diciembre se estrenó el ultimo episodio de la quinta temporada de Stranger Things. (Foto Prensa Libre: EFE)

El fandom que siguió la serie Stranger Things por casi 10 años viralizó la supuesta existencia de un noveno capítulo de la quinta temporada, que le daría un final alternativo a la aclamada producción.

El llamado “episodio secreto” sería estrenado por sus creadores en Netflix, y muchos especularon que se lanzaría la noche del 7 de enero. Esto llevó a la plataforma de streaming a registrar una breve caída, según medios internacionales.

A través de un movimiento denominado ConformityGate, seguidores de la historia señalaban que el episodio 8, estrenado el pasado 31 de diciembre, no podía ser el cierre definitivo. Con base en supuestos errores de continuidad, sostenían que existía un final alternativo, según destacó Forbes Colombia.

La teoría se vio alimentada por una publicación en la cuenta oficial de Stranger Things en TikTok, que mostraba imágenes del elenco acompañadas por el mensaje: “Te lo dije. No creo en las coincidencias”.

LECTURAS RELACIONADAS

(FILES) (L/R) Canadian actor Finn Wolfhard, US actress Winone Ryder, US actress Natalia Dyer, US actor Gaten Matarazzo and English actor Charlie Heaton attend the world premiere of Netflix's "Stranger Things", Season 5, at the TCL Chinese theatre in Los Angeles on November 6, 2025. The hit fantasy series Stranger Things returns to Netflix on December 26, 2025 for three new episodes of the fifth and final season, before the grand finale on January 1st. (Photo by Frederic J. Brown / AFP)

Netflix lanza último proyecto de Stranger Things: documental sobre batalla final entre Vecna y la pandilla de Hawkins

chevron-right
(L/R) US actress Janelle James and US actor Connor Storrie announce Ariana Grande as a nominee for Best Female Actor in a Supporting Role in a Motion Picture during the 32nd Annual Actors Awards nominations announcement at the SAG-AFTRA Foundation's Tom Hanks & Rita Wilson theatre in Los Angeles on January 7, 2026. (Photo by VALERIE MACON / AFP)

Actor Awards 2026: quiénes son los nominados a los premios del Sindicato de Actores

chevron-right

Ante el colapso momentáneo de la plataforma, Netflix emitió un pequeño guiño para aclarar el rumor. A través de las cuentas oficiales de la serie, se publicó en la biografía el mensaje: “TODOS LOS EPISODIOS DE STRANGER THINGS YA ESTÁN EN REPRODUCCIÓN”.

Con esto, la plataforma buscaba dejar claro que no habrá un nuevo episodio. El jueves 8 de enero, volvió a compartir “un último tráiler” de la serie, en el cual se anuncia la disponibilidad de los volúmenes 1 y 2, así como del último episodio para su disfrute.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Stranger Things Netflix (@strangerthingstv)

¿Qué continúa para Stranger Things?

Netflix estrenará una nueva sorpresa como despedida del elenco: un documental que explora cómo se desarrolló la quinta y última temporada, así como el adiós de los actores a sus personajes.

Será el próximo 12 de enero cuando se estrene, a través de Netflix, el proyecto audiovisual titulado One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5, dirigido por Martina Radwan.

En varios clips promocionales, Netflix ha mostrado adelantos de lo que los fanáticos podrán ver. El contenido se acompaña de la frase: “Una mirada exclusiva a los años de esfuerzo y trabajo detrás de la entrega final de la serie de los hermanos Duffer que marcó una generación”.

Según Netflix Tudum, el documental será “una crónica exhaustiva tras bambalinas que sigue al elenco, los creadores y el equipo mientras dan vida a la temporada final y se despiden de la serie que los cambió para siempre”.

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

Lee más artículos de Esdras Laz

ARCHIVADO EN:

Netflix Series de netflix Stranger Things Tendencias entretenimiento 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS