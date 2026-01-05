Netflix lanza último proyecto de Stranger Things: documental sobre batalla final entre Vecna y la pandilla de Hawkins

A pocos días del estreno del último episodio de la quinta temporada de Stranger Things, en el que la pandilla de Hawkins se enfrentó por última vez a Vecna y se revelaron los secretos del Upside Down, la plataforma anunció el proyecto final de la aclamada producción.

Se trata de un documental que explora el desarrollo de la quinta y última temporada, y muestra cómo el elenco se despide de la historia que durante una década mantuvo al público al filo de la trama.

One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5 es el nombre del documental, el último contenido que los seguidores verán con el elenco original, mientras se cierra el arco narrativo del ente conocido como Vecna, quien intentaba que la dimensión del Abismo absorbiera la Tierra.

La producción, que se estrenará el próximo 12 de enero en la plataforma, revela los secretos detrás de cámaras y cómo los hermanos Matt y Ross Duffer buscaron dar un cierre definitivo a la historia iniciada en el 2016.

“Una mirada exclusiva a los años de esfuerzo y trabajo detrás de la entrega final de la serie de los hermanos Duffer que marcó una generación”, destaca la sinopsis oficial publicada por Netflix.

Según la plataforma Netflix Tudum, el documental es “una crónica exhaustiva tras bambalinas que sigue al elenco, los creadores y el equipo mientras dan vida a la temporada final y se despiden de la serie que los cambió para siempre”.

Dirigido por Martina Radwan, el proyecto acompañó durante un año al elenco en el desarrollo de la temporada final. “Poder acercarme y verlos dar vida a esta querida serie en tiempo real fue una auténtica alegría. Ojalá pudiera viajar en el tiempo y documentar las temporadas 1 a 4”, comentó la cineasta.

La producción muestra cómo los hermanos Duffer dirigen los últimos episodios con las emociones a flor de piel, conscientes de que cierran una etapa que les permitió dar el salto al cine.

“Si te encanta Stranger Things o simplemente sientes curiosidad por saber cómo cobra vida una gran producción de Hollywood, esta es para ti”, aseguran los hermanos Duffer. También revelaron que su inspiración para dirigir nació al ver el detrás de cámaras de El Señor de los Anillos, por lo que buscan ahora inspirar con su propio proceso creativo.

El documental muestra cómo los héroes de Hawkins intentan destruir a Vecna y se enfoca en el episodio 8, titulado “The Rightside Up”.

También revela el destino de cada integrante de la pandilla tras la disolución del conflicto, así como el proceso mediante el cual los hermanos Duffer lograron incluir dos canciones de Prince para el cierre de la serie y la elección de Joe Keery para la canción final de los créditos.