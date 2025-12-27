Stranger Things 5: qué reveló el volumen 2 sobre Vecna, el Upside Down y qué se sabe del episodio final

Luego de que Vecna se llevara a varios niños de Hawkins y Will descubriera el poder que los conecta con la mente colmena y los demogorgones, el volumen 2 de la quinta temporada de Stranger Things conduce a los seguidores por una trama llena de revelaciones.

Como anunció Netflix en los episodios 5, 6 y 7 recién estrenados, todo lo conocido sobre el Mundo del Revés era falso, pues en estos tres capítulos —que conducen al gran final de la serie— se reveló la verdad sobre Stranger Things y sobre la procedencia de Vecna.

La historia retoma el momento en que Henry, quien se ha presentado a los niños como el Señor Que, aparece junto a Dereck y Holly. Mientras tanto, Max busca conocer cuál es el plan de Vecna con los niños, a quienes ha llevado a otro universo y de quienes se alimenta.

A medida que avanza la trama, Will logra volver a conectarse con el mundo colmena a través de los demogorgones y consigue entrar en la mente de Vecna, mientras Dustin encuentra videos y diarios que revelan parte de la verdad sobre el Upside Down.

A continuación, le compartimos las revelaciones que debe conocer para comprender el desenlace de Stranger Things, que llegará a la plataforma de Netflix el próximo 31 de diciembre del 2025.

¿Qué es el Upside Down?

Luego de que Dustin localizara los diarios de Martin Brenner, se revelan los secretos del Mundo del Revés, considerado un puente de agujero negro que conecta el mundo real con una dimensión denominada el Abismo.

Aunque se pensaba que el Upside Down era la otra cara de Hawkins, en realidad es un puente hacia la dimensión de donde proviene Vecna.

¿Qué pasa con el muro del Upside Down?

Después de que Jonathan y Nancy descubrieran anomalías en los muros del laboratorio contenido en el Upside Down, se revela que este es en realidad un portal electromagnético que alberga una esfera de materia exótica. Esta sustancia mantiene estable el Mundo del Revés y evita que la otra dimensión absorba el mundo real.

Dustin explica que destruir el Upside Down implicaría adelantar el fin del mundo, pues permitiría que el Abismo avance y absorba la Tierra.

El papel de Will para Vecna

Una de las revelaciones que dejó la nueva temporada fue que Will tiene una conexión con la mente colmena y puede comunicarse con Vecna. Al intentar salvar a Max y Holly, Will queda atrapado nuevamente en el Upside Down al entrar en la mente de Vecna.

Allí, Vecna le revela que él le ayudó a diseñar los túneles infectados dentro del Upside Down, los cuales se conectaban mediante las pesadillas que compartían.

Finalmente, con la ayuda de Eleven —quien decide adentrarse en el vacío para encontrar a Will— logra despertarlo de la tortura infligida por Vecna.

¿Cuál es el plan de Vecna?

Después de que Max regresara del trance en el que estaba atrapada en la realidad de Vecna, revela al grupo cuál es su plan: con ayuda de los 12 niños secuestrados, Vecna quiere que su dimensión, conocida como el Abismo, absorba el mundo real y que ambas se fusionen.

¿Qué esperar del episodio ocho y cómo derrotar a Vecna?

Según portales como As, el episodio 8 de la última temporada mostrará a la pandilla de Hawkins enfrentarse por última vez a Vecna. Esta vez, todo el grupo buscará adentrarse en el Upside Down y permitir que Eleven entre en la mente de Vecna para derrotarlo.

En el episodio siete, Steve Harrington plantea un plan: permitir que Vecna comience a conectar ambas dimensiones, de modo que las grietas generadas permitan a Eleven vincularse con Vecna desde su dimensión y acabar con él allí.