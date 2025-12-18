Actor de Stranger Things cuenta que fue blanco de burlas en la escuela tras el estreno

Con apenas 13 años, Jake Connelly, actor de la quinta temporada de Stranger Things, reveló que ha sido víctima de burlas por parte de sus compañeros de escuela, tras el estreno de la quinta temporada de la popular serie de Netflix.



El el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Connelly contó que desde el lanzamiento de la temporada final, varios estudiantes comenzaron a repetirle una de las frases más polémicas de su personaje, Derek Turnbow: “Suck my fat one!”. “Me gritan: ‘Ven a chuparme la cola’. Algunos chicos me gritaban la frase en los pasillos”, relató el actor.



Este ha sido un momento incómodo para el actor que vivía hasta hace unos meses fuera el foco mediático. Y antes de que Connelly consiguiera el papel de Derek Turnbow en la serie, fue acreditado como parte de un cortometraje titulado Between the Silence en el pasado , lo que lo llevó a convertirse en una parte importante de la temporada final

Ej joven Conelly también fue presionado para contar detalles de la serie. Incluso le ofrecieron dinero a cambio de información, pero aseguró en el programa que se negó a darles información.

Conelly nació en 2012, lo que significa que solo tendría 13 años en 2025. Recordó que tenía cuatro años cuando la serie empezó a emitirse, y desde niño era seguidor de ésta.

La quinta temporada está dividida en tres partes:

26 de noviembre: primeros cuatro episodios que ya están disponibles.

primeros cuatro episodios que ya están disponibles. 25 de diciembre: segunda entrega.

segunda entrega. 31 de diciembre: episodio final, titulado The Rightside Up, de dos horas de duración.

Este último capítulo marcará un hecho sin precedentes: será proyectado de forma simultánea en cines y en la plataforma, la primera vez en la historia que un episodio de una serie se estrena en la gran pantalla.