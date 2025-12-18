Actor de Stranger Things cuenta que fue blanco de burlas en la escuela tras el estreno

Actor de Stranger Things cuenta que fue blanco de burlas en la escuela tras el estreno

A sus 13 años, Jake Connelly pasó de ser fanático de Stranger Things a tener un personaje destacado de su temporada final, pero esto le ha traido cambios de vida y experiencias de bullying.

Jake Connellly interpreta a Derek Turnbow en Stranger Things. (Foto Prensa Libre: Netflix)

Con apenas 13 años, Jake Connelly, actor de la quinta temporada de Stranger Things, reveló que ha sido víctima de burlas por parte de sus compañeros de escuela, tras el estreno de la quinta temporada de la popular serie de Netflix.


El el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Connelly contó que desde el lanzamiento de la temporada final, varios estudiantes comenzaron a repetirle una de las frases más polémicas de su personaje, Derek Turnbow: “Suck my fat one!”. “Me gritan: ‘Ven a chuparme la cola’. Algunos chicos me gritaban la frase en los pasillos”, relató el actor.


Este ha sido un momento incómodo para el actor que vivía hasta hace unos meses fuera el foco mediático. Y antes de que Connelly consiguiera el papel de Derek Turnbow en la serie, fue acreditado como parte de un cortometraje titulado  Between the Silence en el pasado , lo que lo llevó a convertirse en una parte importante de la temporada final

Ej joven Conelly también fue presionado para contar detalles de la serie. Incluso le ofrecieron dinero a cambio de información, pero aseguró en el programa que se negó a darles información.

Conelly nació en 2012, lo que significa que solo tendría 13 años en 2025. Recordó que tenía cuatro años cuando la serie empezó a emitirse, y desde niño era seguidor de ésta.

La quinta temporada está dividida en tres partes:

Stranger Things 5: El tráiler final activa la cuenta regresiva para el adiós de la exitosa serie de Netflix

  • 26 de noviembre: primeros cuatro episodios que ya están disponibles.
  • 25 de diciembre: segunda entrega.
  • 31 de diciembre: episodio final, titulado The Rightside Up, de dos horas de duración.

Este último capítulo marcará un hecho sin precedentes: será proyectado de forma simultánea en cines y en la plataforma, la primera vez en la historia que un episodio de una serie se estrena en la gran pantalla.

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

Bullying Netflix Stranger Things Tendencias entretenimiento 
