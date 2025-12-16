Stranger Things 5: El tráiler final activa la cuenta regresiva para el adiós de la exitosa serie de Netflix

Luego de mostrar los poderes de Will y su conexión con la mente colmena del Upside Down (Mundo del Revés), y de que Eleven se infiltrara en la base militar situada en la zona restringida de Hawkins, donde descubre a su hermana Ocho, Netflix volvió a emocionar a los fanáticos al presentar un adelanto del volumen 2 de la última temporada de Stranger Things.

La historia continuará el 25 de noviembre con el estreno de los episodios 5, 6 y 7 de la quinta temporada. En ellos se revelará que todo lo que hasta ahora se sabía del Mundo del Revés era falso, pues se conocerán más detalles sobre ese universo paralelo a Hawkins.

Acompañado del mensaje “Todo lo que hemos asumido sobre el Mundo del Revés ha sido totalmente erróneo”, Netflix alude al desconocimiento sobre Vecna y los Demogorgons.

Las primeras imágenes del volumen 2 retoman la batalla de la pandilla de Hawkins luego de que los Demogorgons cruzaran el umbral entre dimensiones para llevarse a los niños al Mundo del Revés y entregarlos a Vecna. En ellas, se escucha a Will decir: “Hemos fallado, no tuvimos ninguna oportunidad”, en referencia a la imposibilidad de vencer al villano.

Mientras se profundiza en el rescate de Eleven y sus amigos, infiltrados en la base militar de Hawkins, Will sigue desarrollando sus poderes, que se manifiestan con urgencia ante la invasión de Demogorgons y la amenaza principal: el plan de Vecna para apoderarse del nuevo mundo.

Según declaraciones recopiladas por Infobae, el coguionista, productor ejecutivo y director Ross Duffer explicó que uno de los ejes centrales de esta última temporada es explorar si Will puede canalizar su vínculo con el Mundo del Revés para enfrentar a los antagonistas, ya que la historia comenzó con él y con él debe cerrarse el círculo. Por tanto, Will será clave en la batalla contra Vecna.

Agregó: Recentrar la historia en Will fue algo natural; él fue el niño secuestrado en la primera temporada, y cerrar ahora ese círculo resulta coherente. "Si alguien debía ser clave para derrotar a Vecna, debía ser él".

we don't have time for safe.

stranger things 5 vol 2. christmas. pic.twitter.com/9IywaW0Rmj — sƃuᴉɥʇ ɹǝƃuɐɹʇs (@Stranger_Things) December 8, 2025

Trama de los primeros capítulos de la quinta temporada

La historia se sitúa en 1987, con Hawkins en cuarentena bajo vigilancia militar, tras las grietas abiertas por Vecna. Eleven (Once) permanece oculta y entrena sus habilidades mientras es buscada por las autoridades.

Uno de los escenarios principales es una estación de radio desde donde Robin y Steve coordinan, en clave, diversas misiones cerca de la base militar que estudia los portales al Mundo del Revés.

Entre los elementos curiosos destaca Holly, quien se comunica con una criatura imaginaria llamada “Señor Qué”, personaje que adquiere relevancia conforme avanza la historia.

En el primer episodio, Dusty desaparece tras ser atacado, lo que obliga al grupo a pedir apoyo a Jonathan. Sin embargo, un Demogorgon interrumpe la misión. Will presencia mentalmente un ataque en casa de los Wheeler, donde Holly es secuestrada y llevada al Mundo del Revés. Esto motiva a Once a seguirla y da inicio a la etapa final de la historia.

MAIN CHARACTER pic.twitter.com/GKd43VuZQR — ryker | st5 spoilers (@bitchybyler) December 8, 2025

La trama profundiza en la conexión psíquica de Will con las criaturas del Mundo del Revés, dominadas por Vecna a través de una mente colmena. La desaparición de Holly, cercana al aniversario de la de Will, alerta a la pandilla de que no se trata de un hecho aislado.

La investigación los lleva a descubrir que “Señor Qué” es, en realidad, Vecna, quien manipula a los niños de Hawkins para atraerlos al Mundo del Revés. Las visiones de Will permiten al grupo enfrentarse a los Demogorgons en su intento por rescatarlos.

En uno de los momentos clave, Once logra entrar en la base militar de la zona restringida de Hawkins, donde cree que se esconde Vecna. Sin embargo, allí descubren un dato que cambia el rumbo de la historia.

El cierre de esta primera parte deja abierta la tensión, con nuevos secuestros de niños y la reaparición de Vecna. También se confirma la conexión mental de Will, lo que sella el desenlace de este bloque narrativo.

Fechas de estreno

El volumen 2 está próximo a estrenarse, ya que Netflix anunció que los tres siguientes episodios se lanzarán el próximo 25 de noviembre, posiblemente a las 19.00 horas en Guatemala, como en el estreno anterior.

La tercera parte, que contiene el último episodio de la serie, se estrenará el 31 de diciembre, con proyección también en cines en Estados Unidos.