El final de “Stranger Things” se acerca: cinco cosas que debe saber sobre la serie

A pocos días de cerrar el capítulo que dio vida al Upside Down, Netflix estrenó recientemente el volumen 2 de la quinta y última temporada de la aclamada serie Stranger Things, donde se profundiza en los secretos del Mundo del Revés a lo largo de los capítulos 5, 6 y 7.

En estos nuevos episodios, la serie revela que el Upside Down no es la otra cara de Hawkins, sino un espacio intermedio que conecta con el mundo de origen de Vecna.

El volumen 2 se adentra en un universo donde el tiempo es el peor enemigo de la pandilla de Hawkins, que ahora enfrenta revelaciones sobre el origen de los poderes de Eleven, mientras Will descubre algo que podría ayudarles a combatir a Vecna.

A medida que avanza la trama, descubren que, si intentan destruir el Upside Down, podrían provocar —o incluso adelantar— el fin del mundo, ya que el plan de Vecna es que su mundo colapse sobre el real y ambos se fusionen. Por ello, Mike, Dustin, Eleven, Kali y Will intentarán ejecutar un plan para derrotarlo en su propio terreno.

Con esto, queda abierto el camino para el estreno del capítulo 8 de la temporada final. Por eso, compartimos cinco claves sobre esta serie lanzada en el 2016, que narra la historia de un grupo de adolescentes de un pequeño pueblo ficticio de Estados Unidos enfrentado a criaturas sobrenaturales y a un universo paralelo.

1. Reparto estelar

Stranger Things devolvió a la pantalla a figuras icónicas de los años ochenta, como Winona Ryder, nominada al Globo de Oro en el 2017 por su papel de Joyce Byers, y Matthew Modine (Nacido para matar), quien interpreta al Dr. Brenner.

Además, Robert Englund —conocido por encarnar al icono del terror Freddy Krueger— hace un cameo en la cuarta temporada.

La serie también catapultó las carreras de actores jóvenes, como Millie Bobby Brown, quien saltó a la fama con apenas 12 años. Ahora, con 21, produce y protagoniza sus propias superproducciones, como la popular saga Enola Holmes.

Finn Wolfhard, de 23 años, interpreta a Mike Wheeler y encabeza franquicias como It y Cazafantasmas.

En marzo del 2024, en declaraciones a la AFP, el actor expresó sobre el cierre de Stranger Things: “Queremos dar una despedida a la altura a todos estos personajes. Hay que encontrar el equilibrio para ofrecer el final perfecto a cada uno”.

2. Nostalgia ochentera

Los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores de la serie, captaron el espíritu de los clásicos de la década de 1980 con homenajes a figuras del género, desde Steven Spielberg (E.T., el extraterrestre) hasta la novela It de Stephen King y dinámicas propias de Los Goonies.

A lo largo de las cinco temporadas, los protagonistas se enfrentan a monstruos sobrenaturales luciendo jeans Levi’s de tiro alto, camisetas de colores saturados y zapatillas Nike Cortez o Vans.

Desde el corte de pelo tipo tazón de Will Byers hasta el mullet despeinado de Steve Harrington, la serie ha revitalizado peinados emblemáticos.

También han reaparecido objetos característicos de la época, como las bicicletas de los protagonistas o el walkman de Max, que reproduce la canción Running Up That Hill, de Kate Bush. Este éxito de 1985 superó los mil millones de reproducciones en Spotify y, en junio del 2022, alcanzó el primer lugar del ránking británico, un récord logrado 37 años después de su lanzamiento.

3. Fenómeno global

Stranger Things se ha convertido en un fenómeno global. Es una de las series más vistas de Netflix y ha transformado a la plataforma en una potencia cultural.

Cada episodio tiene un presupuesto estimado en decenas de millones de dólares, lo cual supera el costo de producción de muchas películas de Hollywood.

4. Lección de mercadeo

El éxito de la quinta temporada de Stranger Things, que sumó cerca de 60 millones de visualizaciones con el lanzamiento de sus primeros capítulos a finales de noviembre, también se refleja en su presencia en cartelería urbana en diversas capitales del mundo.

“La serie me hizo amar los años ochenta; la vi con mi padre, que vivió en esa época”, dijo a la AFP en París Pauline Lehobey, asistente veterinaria de 29 años, mientras sostenía una imagen del monstruo Demogorgon.

5. Universo derivado

La serie ha dado el salto a los escenarios del West End londinense y de Broadway con la obra Stranger Things: The First Shadow, estrenada a finales del 2023.

Esta precuela, ambientada en 1959, explora los orígenes de Henry Creel antes de convertirse en Vecna, uno de los villanos de la historia.

Netflix ha anunciado para el 2026 una serie animada situada entre las temporadas 2 y 3, que buscará recuperar el ambiente de los “dibujos animados de los sábados por la mañana”, como Transformers o Cazafantasmas.

La plataforma también impulsa novelas centradas en personajes secundarios, como Nancy Wheeler —hermana mayor de Mike— o Eddie Munson, amigo de Dustin.