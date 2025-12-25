Profecías para el 2026: lo que Nostradamus predijo sobre guerras, crisis, catástrofes y avances tecnológicos

Conocido por sus predicciones contenidas en una colección de cuartetas, Michel de Nostradamus, astrólogo y vidente francés del siglo XVI, se ha popularizado entre los amantes de la astrología, quienes sostienen que podría ofrecer un panorama de lo que se avecina en el 2026.

Sus llamadas “Profecías” se hicieron conocidas tras su publicación en 1555 bajo el título Les Prophéties, una obra que, siglos después, continúa despertando curiosidad entre seguidores de la astrología. A esta se le atribuyen predicciones como el ataque a las Torres Gemelas o la muerte de la princesa Diana.

A pocos días de finalizar el 2025, sus textos han vuelto a circular con fuerza en redes sociales, generando inquietud y expectación entre quienes interpretan en ellos advertencias sobre posibles guerras, crisis financieras y catástrofes naturales.

Como ocurre cada año, la reinterpretación de las profecías de Nostradamus —942 cuartetas escritas en forma de poemas— no contiene fechas exactas, sino que se interpreta según el contexto social.

Para el 2026 se anticipa un escenario de agitación política a nivel global, así como la posibilidad de un nuevo conflicto entre Oriente y Occidente, según El Heraldo.

Otra de las predicciones que ha causado mayor revuelo es la que hace referencia a un “enjambre de abejas” que invadiría a la humanidad. En el pasaje I:26, Nostradamus escribió: “El gran enjambre de abejas se levantará… por la noche la emboscada”. Esta imagen ha sido interpretada como el anuncio de un conflicto bélico de alcance internacional, al asociarse las abejas con líderes mundiales que descenderían sobre las ciudades para imponer políticas de expansión y control, según interpretaciones difundidas por Daily Mail.

Según medios internacionales, otra profecía vinculada al número 26 habla sobre una ciudad que se desbordará de sangre. Se refiere a Ticino, una región meridional de Suiza. Se dice que podría tratarse de un conflicto europeo, “posiblemente entre vecinos, ya que Ticino limita con el norte de Italia”, apunta Daily Mail.

Siete meses de guerra

Una de las interpretaciones sostiene que podría ocurrir una guerra internacional que duraría al menos siete meses. Según la traducción, Nostradamus predice: “Siete meses de gran guerra, gente muerta por el mal / Rouen, Évreux, el Rey no fracasará”, lo que se ha asociado con una confrontación entre grandes potencias.

Año de conflictos

Conforme a la interpretación recogida por El Mileno, el vidente escribió: “Cuando Marte gobierne su camino entre las estrellas, la sangre humana rociará el santuario. Tres fuegos se alzarán desde el este, mientras el oeste perderá su luz en silencio”. Dado que Marte era el dios romano de la guerra, Daily Mail destaca que el 2026 podría estar marcado por nuevos conflictos y un sufrimiento generalizado.

Crisis financieras y fenómenos naturales

Algunas interpretaciones sostienen que las predicciones de Nostradamus hacen referencia a fenómenos naturales. Euronews destaca que símbolos como el “fuego del cielo” podrían asociarse con eventos meteorológicos extremos y efectos climáticos para el 2026.

En cuanto a la crisis financiera, se advierte sobre una posible inestabilidad global. Algunos mencionan referencias a “monedas corruptas” y “mercados inquietos”, que podrían simbolizar una crisis económica mundial.

El poder por la tecnología

Una de las frases atribuidas al vidente dice que “Occidente perderá su luz en el silencio”, lo que algunos han interpretado como una alusión al avance de la inteligencia artificial en Oriente y su impacto sobre los mercados laborales occidentales.