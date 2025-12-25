Bridgerton, temporada 4: ¿Cuándo se estrena, de qué trata y qué personajes regresan?

“Querido y gentil lector” son las palabras que volverán a resonar en la cuarta temporada de la serie Bridgerton, que esta vez seguirá a Benedict Bridgerton en una nueva historia de amor.

La serie, que regresará en enero del 2026, estará llena de romance, chismes e intrigas al estilo Cenicienta, pues, según detalla Netflix, “detrás de una máscara, todo es posible”. Consta de ocho capítulos y se presentará en dos partes: la primera llegará a la plataforma el 29 de enero.

La historia se centrará en el segundo hermano mayor de la familia Bridgerton, interpretado por Luke Thompson. Tras vivir citas a la luz de las velas, convivir con personas bohemias y evitar una vida en sociedad como la de sus hermanas, Benedict tendrá su propia historia de amor, según se detalla en Netflix Tudum.

Durante una fiesta de máscaras organizada por Lady Violet Bridgerton, Benedict conocerá a una joven que lo deslumbrará y lo llevará a embarcarse en un romance inolvidable. Sophie Baek, interpretada por Yerin Ha, será su nuevo interés amoroso.

Conocida como la Dama de Plata, Sophie cautiva a Benedict al verla iluminada por una lámpara de araña y envuelta en una máscara plateada. Al estilo Cenicienta, Sophie huye del lugar, dejando atrás un guante de plata, que Benedict usará para tratar de encontrarla entre las doncellas.

Según información de Netflix Tudum, Benedict contará con la ayuda de su hermana Eloise para descubrir la identidad de la joven. Sin embargo, Sophie no es una debutante: trabaja como mucama en la casa de Araminta Gun.

La segunda parte de la temporada, que se estrenará el 26 de febrero, continuará con el reencuentro entre Benedict y Sophie. Esta vez, ella lleva una vida sencilla, lo que hará que Benedict se debata entre sus sentimientos y las normas sociales.

La nueva entrega también profundizará en otros personajes, como Penélope, quien, tras revelarse ante la reina, ha sido identificada como Lady Whistledown.

OH MY ANGEL PRINCESS DIVA MISCHIEVOUS SWEETHEART pic.twitter.com/GVGuAh2Tik — rae (@iovepolin) December 25, 2025

Elenco de la temporada 4 de Bridgerton

Como es costumbre, la serie reúne a nuevos y antiguos personajes, entre ellos miembros de la familia Bridgerton:

Luke Thompson como Benedict Bridgerton

Yerin Ha como Sophie Baek

Jonathan Bailey como Anthony Bridgerton

Simone Ashley como Kate Bridgerton

Victor Alli como John Stirling

Adjoa Andoh como Lady Danbury

Julie Andrews como Lady Whistledown

Lorraine Ashbourne como la señora Varley

Masali Baduza como Michaela Stirling

Nicola Coughlan como Penélope Bridgerton

Hannah Dodd como Francesca Stirling

Daniel Francis como lord Marcus Anderson

Ruth Gemmell como Violet Bridgerton

Florence Hunt como Hyacinth Bridgerton

Martins Imhangbe como Will Mondrich

Claudia Jessie como Eloise Bridgerton

Katie Leung como lady Araminta Gun

Luke Newton como Colin Bridgerton

Michelle Mao como Rosamund Li

Emma Naomi como Alice Mondrich

Golda Rosheuvel como la reina Carlota

Hugh Sachs como Brimsley

Will Tilston como Gregory Bridgerton

Polly Walker como Portia Featherington

Isabella Wei como Posy Li

¿Cómo ver el primer capítulo con antelación?

Como parte de la promoción de la cuarta temporada, Netflix Tudum ofrece la oportunidad de suscribirse a un evento en vivo, el 14 de enero del 2026, para ver en primicia el primer episodio de la temporada.

Asimismo, los suscriptores podrán disfrutar de la cobertura de la alfombra roja del estreno mundial en París. Para participar, deben registrarse en el evento antes del 13 de enero.

Do not miss your chance to join, dear readers. Visit https://t.co/KD7GYcbGDD for more information. pic.twitter.com/5fQmdyVBSF — Bridgerton (@bridgerton) December 23, 2025

*Con información de Netflix Tudum.