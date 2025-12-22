¿A qué hora se estrena el volumen 2 de “Stranger Things 5” en Guatemala y qué se sabe de la continuación?

La hora del enfrentamiento final entre la pandilla de Hawkins y Vecna está por llegar a la plataforma Netflix, con el estreno del volumen 2 de la quinta y última temporada de Stranger Things este jueves 25 de diciembre.

La serie de ciencia ficción estrenará los episodios 5, 6 y 7, que avanzan hacia la batalla final con la que se busca cerrar la historia que ha mantenido a sus seguidores pendientes del Upside Down (Mundo del Revés).

La temporada mostrará el desenlace de cómo Eleven logra salir de la base militar situada en la zona restringida de Hawkins, donde ha encontrado a su hermana Ocho. Mientras tanto, Will ha descubierto un poder que lo conecta con los Demogorgones y el Mundo del Revés.

Con el estreno del último tráiler, Netflix adelantó que todo lo conocido sobre el Mundo del Revés era falso, ya que lo que se revelará en los próximos tres episodios descubrirá secretos del universo de Vecna.

Según Netflix, el volumen 2 de la temporada se estrenará este miércoles a las 19 horas, en Guatemala. Datos publicados por El País resaltan que los episodios se titulan “Shock Jock”, “Escape From Camazotz” y “The Bridge”.

Según Netflix Tudum, el episodio final, titulado “The Rightside Up”, se proyectará en 500 salas de cine de Estados Unidos y Canadá.

En esta nueva entrega, los creadores señalan que se profundizará en el papel de Will para descifrar el Mundo del Revés, ya que “él era el niño que fue secuestrado en la primera temporada, así que parecía apropiado que la historia cerrara el círculo”.

¿Cuándo se estrena el último episodio y cuánto dura?

De acuerdo con Netflix, el último episodio se estrenará en solitario el próximo 31 de diciembre de 2025. Una de las curiosidades de este capítulo es que tendrá una duración de 2 horas con 5 minutos, marcando el cierre definitivo del enfrentamiento entre la pandilla y Vecna.

Ready for one last battle.



Stranger Things 5 Vol. 2 premieres Christmas Day. pic.twitter.com/whjVHtUyWu — Netflix (@netflix) December 8, 2025

¿Qué se sabe del volumen 2?

Las primeras imágenes del volumen 2 muestran la batalla de la pandilla de Hawkins luego de que los Demogorgones cruzaran el umbral entre dimensiones para llevarse a los niños al Mundo del Revés y entregarlos a Vecna. En ellas, se escucha a Will decir: “Hemos fallado, no tuvimos ninguna oportunidad”, en referencia a la imposibilidad de vencer al villano.

Mientras se desarrolla el rescate de Eleven y sus amigos, infiltrados en la base militar de Hawkins, Will sigue desarrollando sus poderes, que se manifiestan con urgencia ante la invasión de Demogorgones y la amenaza principal: el plan de Vecna para apoderarse del nuevo mundo.