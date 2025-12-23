El pasatiempo del papa: ¿Qué hace León XIV a las 3 de la mañana cuando no puede dormir?

Como forma de aprovechar sus noches de insomnio, el papa León XIV ha desarrollado el hábito de conectarse a internet, donde dedica tiempo al aprendizaje y, ocasionalmente, a integrarse en juegos en línea, en los que puede conversar con su hermano John Prevost.

Fue el diario La Repubblica quien dio seguimiento a una interacción inusual dentro de una de las plataformas de idiomas más conocidas en el mundo: Duolingo, donde se toparon con un usuario denominado @drprevost, nombre que ellos relacionaban con el que usaba León XIV antes de su elección como papa.

Miembros del medio se dieron cuenta de que, alrededor de las tres de la madrugada, alguien identificado como "Robert" se conectaba a Duolingo, lo que llevó a que uno del equipo le escribiera:

—Santo Padre, son las tres de la madrugada, ¿qué está haciendo? —decía el mensaje enviado al papa. Finalmente, fue su hermano John Prevost quien confirmó las sospechas.

En declaraciones al National Catholic Reporter (NCR), John Prevost destacó que, cuando sufre de insomnio, el papa utiliza las madrugadas para estudiar idiomas con la aplicación Duolingo.

Prevost también reveló que el papa León XIV aprovecha esos espacios para conectarse con él a través de juegos de palabras en línea, donde pueden interactuar.

—No tengo ninguna duda, está estudiando alemán —expresó Prevost al National Catholic Reporter.

Con ello, el papa busca sumar este idioma a los que ya domina: el inglés, su lengua materna; habla con fluidez español, italiano y francés, y algo de portugués.

Entre los juegos que utiliza el papa León XIV están Wordle y Words With Friends, donde se conecta con su hermano:

—Se levanta antes de las seis, pero sé que si se despierta en mitad de la noche, juega Words With Friends, y yo le digo: “¿Qué haces jugando a esto a las 3?” —relató John Prevost—. “No pude dormir”, me responde.

Se conoce que, a diferencia de su antecesor, el papa León XIV utiliza las redes sociales como una herramienta para difundir el mensaje. Su cuenta en X es donde más interactúa con sus seguidores, que hasta la fecha superan los 16.6 millones.