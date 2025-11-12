Entre fe y emoción: Laura Pausini sorprende al papa León XIV y recibe una emotiva confesión del pontífice

La cantante italiana Laura Pausini visitó este miércoles el Vaticano, donde compartió momentos emocionantes con el papa León XIV entre regalos, sorpresas y confidencias. En su visita, la artista le entregó al pontífice una única copia de un tema inédito: una versión musical de un canto de san Francisco de Asís.

Pausini detalló que dicha canción era uno de sus mayores tesoros, al que ha estado apegada desde su infancia, cuando cantaba en la iglesia. La pieza, titulada Hermano Sol, Hermana Luna, es una versión de 1972 del “Cántico de las criaturas”, inspirada en san Francisco de Asís.

Para ella era de suma importancia que el papa tuviera esta pieza, ya que, a partir del 2026, san Francisco de Asís será el santo patrón de Italia, según escribió en sus redes sociales. Con emoción compartió que este encuentro será un momento que recordará por siempre.

Además de su obsequio, la artista vivió dos momentos únicos, pues Billboard Italia la condecoró —junto con el papa León XIV— con el premio Global Icon Award of Billboard Women in Music.

El encuentro, que se llevó a cabo en una sala del Aula Pablo VI del Vaticano, fue muy emotivo. Durante la entrega del premio, se resaltó su “talento y compromiso para inspirar y unir a generaciones de todo el mundo”, según detalló Billboard.

La academia musical que acompaña a Pausini aprovechó la ocasión para entregar al pontífice una placa simbólica, en la que se destacó “la importancia de que las voces de las mujeres en el mundo de la música sean cada vez más reconocidas y escuchadas”, informó EFE.

Junto al equipo de Billboard, el papa León XIV entrega un premio especial a Laura Pausini. (Foto Prensa Libre: Redes sociales Laura Pausini.

La confesión del papa León XIV

La artista expresó sentirse honrada por el reconocimiento y por el hecho de que el pontífice fuera parte del momento. Agradeció a Billboard por haberla elegido para representar a las voces femeninas “como un lenguaje universal de paz y solidaridad”.

Durante el encuentro, el papa León XIV hizo una confesión especial a la cantante: sonriendo, confesó ser fan de la artista desde su debut en el Festival de Sanremo, en 1993.

“Soy su fan desde el primer Sanremo”, dijo el pontífice, visiblemente emocionado. También compartió que su secretario personal, Edgard Iván Rimaycuna, originario de Perú, es aún más fanático. Según el papa, el joven “es el mayor fan, si no del mundo, al menos de América Latina”, destacó EFE.

Con información de Agencia EFE.