“Que la paz de Cristo reine en sus corazones”: el papa León XIV envía su mensaje de Navidad en 10 idiomas

En su primera Navidad al frente de la Iglesia católica y su primera bendición Urbi et Orbi, el papa León XIV envió un mensaje de paz este 25 de diciembre, en el que pidió rechazar el odio, promover la reconciliación entre familias, amigos y pueblos, y trabajar por la resolución de los conflictos en el mundo.

Antes de impartir la bendición Urbi et Orbi, León XIV proclamó un mensaje de felicidad a los feligreses por la Navidad, pronunciado en diez idiomas, con palabras de alegría y buenos deseos.

"Y ahora les mando un mensaje de felicitación en varios idiomas", dijo el papa ante miles de personas que acudieron a la plaza de San Pedro, a pesar de la lluvia, y comenzó en italiano: "¡Feliz Navidad! Que la paz de Cristo reine en sus corazones y en sus familias".

El papa felicitó por la Navidad también en francés, inglés, alemán, español, portugués, polaco, árabe, chino y latín, asomado a la logia central de la basílica, donde se presentó como pontífice el pasado 8 de mayo.

En esta primera Navidad como papa, los llamados a la paz y el recuerdo de quienes sufren protagonizaron sus mensajes.

En su mensaje navideño, pidió este jueves "justicia, paz y estabilidad para el Líbano, Palestina, Israel y Siria", y que se encuentre "el valor para dialogar de manera sincera, directa y respetuosa" para poner fin a la guerra en Ucrania.

Según Robert Prevost, "cada uno de nosotros puede y debe hacer lo que le corresponde para rechazar el odio, la violencia y la confrontación, y practicar el diálogo, la paz y la reconciliación".

El papa instó a rezar "de manera especial por el atribulado pueblo ucraniano, para que cese el estruendo de las armas y las partes implicadas, con el apoyo de la comunidad internacional, encuentren el valor para dialogar de manera sincera, directa y respetuosa".

Imploró "paz y consuelo para las víctimas de todas las guerras que se libran en el mundo".

Jesús "asume sobre sí nuestra fragilidad, se identifica con cada uno de nosotros: con quienes ya no tienen nada y lo han perdido todo, como los habitantes de Gaza", o "con quienes padecen hambre y pobreza, como el pueblo yemení".

Recordó a "quienes huyen de su tierra en busca de un futuro en otra parte, como los numerosos refugiados y migrantes que cruzan el Mediterráneo o recorren el continente americano; con quienes han perdido el trabajo y con quienes lo buscan".

Y a "tantos jóvenes que tienen dificultades para encontrar empleo; con quienes son explotados, como los innumerables trabajadores mal pagados; con quienes están en prisión y a menudo viven en condiciones inhumanas".

Mientras, en la homilía de la misa de Navidad —que no se celebraba desde 1994—, Prevost aseveró: "¿Y cómo no pensar en las tiendas de Gaza, expuestas desde hace semanas a las lluvias, al viento y al frío, y en las de tantos otros desplazados y refugiados en cada continente, o en los refugios improvisados de miles de personas sin hogar en nuestras ciudades?".

Y agregó: "Frágil es la carne de las poblaciones indefensas, probadas por tantas guerras en curso o ya finalizadas, pero que han dejado escombros y heridas abiertas".

"Frágiles son las mentes y las vidas de los jóvenes obligados a tomar las armas que, estando en el frente, advierten la insensatez de lo que se les pide y la mentira que impregna los rimbombantes discursos de quienes los mandan a morir", añadió el pontífice de origen estadounidense y peruano.