Impacto por la foto de Maduro con atuendo Nike Tech: ¿Cuánto cuesta el conjunto que vestía al ser arrestado?

Tras un operativo de fuerzas especiales de Estados Unidos en Venezuela, el presidente Donald Trump difundió la primera imagen del arresto de Nicolás Maduro, ocurrido el 3 de enero.

La fotografía dio la vuelta al mundo y captó la atención de miles en redes sociales, no solo por el impacto político, sino por el conjunto deportivo de marca que vestía.

La imagen de Nicolás Maduro, quien presidía Venezuela hasta el día de su captura, lo muestra luciendo un conjunto deportivo gris y unas gafas oscuras, mientras era trasladado a territorio estadounidense. La fotografía captó la atención de los internautas, quienes rápidamente identificaron la marca del atuendo.

La imagen fue publicada en las redes sociales de Donald Trump, junto al mensaje: “Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima”. En ella se observa que el conjunto pertenece a la línea Nike Tech.

Medios internacionales detallan que este atuendo, que comenzó a llamar la atención en redes sociales, consiste en dos piezas: una chaqueta y un pantalón de tejido Fleece, denominadas Nike Tech, cuyo precio ronda los US$ 260 (aproximadamente Q1,994.22).

Bruh the Nike Tech Fleece is sold out 😭 pic.twitter.com/SoB6uSvrr7 — Degen, CPA (@Degen_CPA) January 4, 2026

La popularidad del conjunto utilizado por Nicolás Maduro llevó a numerosos usuarios a buscar adquirirlo. En el portal estadounidense de la marca se indica que tuvo un descuento del 24 %, alcanzando un precio de US$101.97 (Q782.12) para el pantalón mientras que la chaqueta se cotiza en US$108.97 (Q835.81), según el tipo de cambio vigente.

Se vuelve trend el outfit de 'Nike tech fit' que Maduro vestía en su foto capturado. pic.twitter.com/xzsah0p4g6 — 🅽🅴🆁🅳🅿🆈 (@NerdPy) January 3, 2026

El atuendo ha generado impacto en la conversación en redes sociales. El conjunto Tech Fleece, de la marca Nike, en estilo gris con detalles negros, también ha sido asociado al equipo de jugadores del Real Mallorca, con la diferencia del bordado del logotipo del club.

El Mallorca juega en otra Ligapic.twitter.com/XJI3JyHCYb — Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) January 5, 2026

Según medios internacionales, la imagen del atuendo habría disparado las ventas de la marca Nike.