Montaner, Bauté y otros famosos se pronuncian tras la detención de Maduro en Venezuela

Internacional

Montaner, Bauté y otros famosos se pronuncian tras la detención de Maduro en Venezuela

Además de venezolanos residentes en ese país y que viven fuera, varios famosos famosos se han pronunciado por la captura de Nicolás Maduro.

Buena Vida

|

time-clock

Venezolanos ondearon banderas en Caracas después de que las fuerzas estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro. (Foto Prensa Libre: Federico PARRA / AFP)

Venezolanos ondearon banderas en Caracas después de que las fuerzas estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro. (Foto Prensa Libre: Federico PARRA / AFP)

Decenas de representantes de la diáspora venezolana y cubana y partidarios del presidente de EE.UU., Donald Trump, se reunieron este sábado a las puertas de su casa en el estado de Florida para "celebrar y agradecer" la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, durante la madrugada en Caracas.

De igual manera, varios famosos han reaccionado ante la detención de Nicolás Maduro.

Ricardo Montaner pidió en una publicación de X por el pueblo venezolano:

SEÑOR, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia, guíe el futuro de todos los que te aman. Amén amén

LECTURAS RELACIONADAS

CAPTURA DE NICOLAS MADURO 03

Trump dice que "muchos" cubanos murieron en Venezuela por proteger a Nicolás Maduro

chevron-right
WASHINGTON, 03/01/2026.- Donald Trump publica una foto de él junto al secretario de Defensa Pete Hegseth (i), siguiendo la operación "Resolución Absoluta", el operativo de Trump para derrocar a Maduro, en su red Truth Social. EFE/Trump en Truth Social -SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)-

Operación Resolución Absoluta: la cronología de la captura de Nicolás Maduro en Caracas tras ataques de Estados Unidos

chevron-right

Y luego escribió: Qué hermosa mañana, ehhh..! con el tag #VenezuelaLibre

Mientras Carlos Bauté publicó:

Todos los cambios profundos duelen. Sabemos que vienen días difíciles, pero después de la tormenta siempre llega la calma. A todos los que están adentro —familia, amigos, nuestra gente— estamos rezando por ustedes y acompañándolos a la distancia en todo lo que sea posible. Dios

Pitingo, creador de la Soulería anotó:

Todo mi apoyo al pueblo de Venezuela. Ojalá estemos ante el principio del fin de la dictadura y el inicio de una etapa de libertad y prosperidad. Venezuela merece futuro.

La actriz Marjorie De Sousa hizo una publicación en su historia de Instagram

Montaner y Bauté y otros famosos se pronuncian tras la detención de Maduro en Venezuela
Foto tomada de Instagram @marjodsousa

Veneno Sandoval, presentadora venezolana, publico en Instagram su foto con la bandera de su país.

El actor e influente venezolano Marko también se pronunció en Instagram.

Y entre otros famosos que en el pasado han apoyado una Venezuela libre están Alejandro Sanz e Ismael Cala.

ESCRITO POR:

Buena Vida

Buena Vida

Lee más artículos de Buena Vida

ARCHIVADO EN:

Nicolás Maduro Ricardo Montaner Venezuela 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS