Montaner, Bauté y otros famosos se pronuncian tras la detención de Maduro en Venezuela

Decenas de representantes de la diáspora venezolana y cubana y partidarios del presidente de EE.UU., Donald Trump, se reunieron este sábado a las puertas de su casa en el estado de Florida para "celebrar y agradecer" la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, durante la madrugada en Caracas.

De igual manera, varios famosos han reaccionado ante la detención de Nicolás Maduro.

Ricardo Montaner pidió en una publicación de X por el pueblo venezolano:

SEÑOR, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia, guíe el futuro de todos los que te aman. Amén amén

SEÑOR, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia, guíe el futuro de todos los que te aman.

Amen amen 🙏 #Venezuela #venezuelalibre — Ricardo Montaner (@montanertwiter) January 3, 2026

Y luego escribió: Qué hermosa mañana, ehhh..! con el tag #VenezuelaLibre

Mientras Carlos Bauté publicó:

Todos los cambios profundos duelen. Sabemos que vienen días difíciles, pero después de la tormenta siempre llega la calma. A todos los que están adentro —familia, amigos, nuestra gente— estamos rezando por ustedes y acompañándolos a la distancia en todo lo que sea posible. Dios

Pitingo, creador de la Soulería anotó:

Todo mi apoyo al pueblo de Venezuela. Ojalá estemos ante el principio del fin de la dictadura y el inicio de una etapa de libertad y prosperidad. Venezuela merece futuro.

Todo mi apoyo al pueblo de Venezuela. Ojalá estemos ante el principio del fin de la dictadura y el inicio de una etapa de libertad y prosperidad. Venezuela merece futuro. #VenezuelaLibre pic.twitter.com/A9ME7XJgyN — PITINGO ® (@Pitingo) January 3, 2026

La actriz Marjorie De Sousa hizo una publicación en su historia de Instagram

Foto tomada de Instagram @marjodsousa

Veneno Sandoval, presentadora venezolana, publico en Instagram su foto con la bandera de su país.

El actor e influente venezolano Marko también se pronunció en Instagram.

Y entre otros famosos que en el pasado han apoyado una Venezuela libre están Alejandro Sanz e Ismael Cala.