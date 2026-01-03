Trump dice que “muchos” cubanos murieron en Venezuela por proteger a Nicolás Maduro

Trump dice que "muchos" cubanos murieron en Venezuela por proteger a Nicolás Maduro

"Estaban protegiendo a Maduro. Eso no fue una buena decisión", dijo Donald Trump al asegurar de que varios cubanos murieron en el ataque de las fuerzas estadounidenses a Venezuela.

En horas de la madrugada en Venezuela comenzaría el operativo militar, a cargo del ejercito de los Estados Unidos, que terminaría con el bombardeo a bases militares venezolanas y la captura de Nicolás Maduro. (Foto Prensa Libre: AFP)

El presidente Donald Trump dijo este sábado 3 de enero que muchos cubanos murieron cuando las fuerzas estadounidenses atacaron Venezuela y capturaron al presidente Nicolás Maduro.

Los dos países latinoamericanos son aliados cercanos y juntos han soportado las sanciones económicas que les ha impuesto Washington.

Por décadas, Cuba ha dependido en gran medida de Caracas para recibir apoyo económico y combustible.

En una entrevista con The New York Post, que concedió después de la rueda de prensa en la que habló sobre la operación militar, Trump dijo: “Sabes, muchos cubanos perdieron la vida anoche. ¿Lo sabías?”

 

Y añadió: “Muchos cubanos perdieron la vida. Estaban protegiendo a Maduro. Eso no fue una buena decisión”.

El mandatario estadounidense no dio detalles sobre el número de muertos.

“Cuba siempre fue muy dependiente de Venezuela. De ahí obtenían su dinero, y protegían a Venezuela, pero eso no les salió muy bien en este caso”, añadió Trump al Post.

Antes del ataque durante la madrugada del sábado, y mientras Washington acumulaba fuerzas en el Caribe, medios estadounidenses habían reportado que Maduro dependía de asesores y guardaespaldas cubanos.

Una persona ondea una bandera nacional en Caracas el 3 de enero de 2026, después de que las fuerzas estadounidenses capturaran al líder venezolano Nicolás Maduro. El presidente Donald Trump dijo el sábado que las fuerzas estadounidenses habían capturado al líder venezolano Nicolás Maduro tras bombardear la capital, Caracas, y otras ciudades, en un dramático clímax tras meses de enfrentamiento entre Trump y su archienemigo venezolano. (Foto Prensa Libre: Federico PARRA / AFP)

Ni Venezuela ni Estados Unidos han divulgado un balance de víctimas del ataque, aunque Trump dijo que no hubo estadounidenses muertos.

En la conferencia de prensa con Trump, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, lanzó una advertencia a Cuba.

“Si yo viviera en La Habana y estuviera en el gobierno, estaría preocupado al menos un poco”, dijo Rubio.

Pero Trump dijo al Post que no estaba considerando una acción militar contra Cuba, que atraviesa su propia crisis económica.

“No, Cuba va a caer por su propia voluntad. A Cuba le está yendo muy mal”, añadió el republicano.

Trump confirma la captura de Nicolás Maduro tras operación militar de EE. UU en Venezuela

Redacción AFP

Cuba Donald Trump Estados Unidos Nicolás Maduro Venezuela 
