Trump dice que “muchos” cubanos murieron en Venezuela por proteger a Nicolás Maduro

El presidente Donald Trump dijo este sábado 3 de enero que muchos cubanos murieron cuando las fuerzas estadounidenses atacaron Venezuela y capturaron al presidente Nicolás Maduro.

Los dos países latinoamericanos son aliados cercanos y juntos han soportado las sanciones económicas que les ha impuesto Washington.

Por décadas, Cuba ha dependido en gran medida de Caracas para recibir apoyo económico y combustible.

En una entrevista con The New York Post, que concedió después de la rueda de prensa en la que habló sobre la operación militar, Trump dijo: “Sabes, muchos cubanos perdieron la vida anoche. ¿Lo sabías?”

Y añadió: “Muchos cubanos perdieron la vida. Estaban protegiendo a Maduro. Eso no fue una buena decisión”.

El mandatario estadounidense no dio detalles sobre el número de muertos.

“Cuba siempre fue muy dependiente de Venezuela. De ahí obtenían su dinero, y protegían a Venezuela, pero eso no les salió muy bien en este caso”, añadió Trump al Post.

Antes del ataque durante la madrugada del sábado, y mientras Washington acumulaba fuerzas en el Caribe, medios estadounidenses habían reportado que Maduro dependía de asesores y guardaespaldas cubanos.

Ni Venezuela ni Estados Unidos han divulgado un balance de víctimas del ataque, aunque Trump dijo que no hubo estadounidenses muertos.

En la conferencia de prensa con Trump, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, lanzó una advertencia a Cuba.

“Si yo viviera en La Habana y estuviera en el gobierno, estaría preocupado al menos un poco”, dijo Rubio.

Pero Trump dijo al Post que no estaba considerando una acción militar contra Cuba, que atraviesa su propia crisis económica.

“No, Cuba va a caer por su propia voluntad. A Cuba le está yendo muy mal”, añadió el republicano.