De primera dama a acusada en Nueva York: ¿quién es Cilia Flores y cuál es su recorrido político?

“Cilita”, como la llama Nicolás Maduro, lleva más de una década como primera dama. A Cilia Flores la llaman “la primera combatiente”. Ella, junto a Maduro, desarrolló una carrera política que, en ciertos momentos, incluso lo superó.

Flores ocupó cargos que tenían mayor importancia desde el punto de vista institucional, indica bbc.com.

Ambos, Maduro y Flores, avanzaron en la vida pública de Venezuela a la sombra de Hugo Chávez, agrega el mismo medio. Es una característica que comparten con toda la dirigencia oficialista venezolana.

Este sábado, ambos fueron acusados por la Fiscalía de EE. UU. y enfrentarán imputaciones por narcotráfico en un tribunal de Nueva York.

Cuál es el recorrido político de Cilia Flores

Su esposo, Nicolás Maduro, la bautizó como “la primera combatiente” durante la campaña presidencial de 2013, tras la muerte de Chávez.

Cilia Flores nació en 1956 en Tinaquillo, Cojedes, “en un rancho con piso de tierra”, según anotó la BBC en una declaración atribuida a Maduro. Agrega que, a los 4 años, la familia se trasladó a Caracas.

Vivió en Catia y Boquerón, dos barrios populares de la capital venezolana.

Es licenciada en Derecho por la Universidad Santa María, con especialización en Derecho Penal y Laboral.

Se convirtió en defensora de los militares golpistas como parte del equipo legal y terminó involucrándose, explica BBC.

Así conoció a Maduro, quien acompañaba a Chávez como guardia de seguridad.

Desde entonces, la vida de ambos estuvo ligada a Chávez y al chavismo.

Flores fue elegida en el 2000 para su primer período como diputada de la Asamblea Nacional, y en 2005 revalidó el cargo, según medios internacionales.

En 2006 fue electa presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela, cargo que ocupó hasta 2011.

En 2012, Chávez la nombró procuradora general de la República.

Desde que Maduro asumió el poder, en 2013, ha ocupado el puesto de primera dama y, en el 2025, fue incluida en la mesa política del PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela).

La revista Forbes la definió como “la mujer más poderosa de Venezuela” a principios del 2025.

Según anota Univisión, dos familiares directos de Flores fueron condenados en Nueva York por conspirar para importar cocaína.