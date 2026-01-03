De primera dama a acusada en Nueva York: ¿quién es Cilia Flores y cuál es su recorrido político?

Internacional

De primera dama a acusada en Nueva York: ¿quién es Cilia Flores y cuál es su recorrido político?

Maduro fue quien bautizó a su esposa, Cilia Flores —con una larga trayectoria política—, como “la primera combatiente”, figura que ha sido reconocida como la mujer más influyente de Venezuela.

Redacción Prensa Libre

|

time-clock

De primera dama a acusada en Nueva York: ¿quién es Cilia Flores y cuál es su recorrido político?

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, baila con su esposa Cilia Flores durante las celebraciones del día del estudiante en el palacio de Miraflores, en Caracas, el 21 de noviembre de 2025. (Foto Prensa Libre: Juan BARRETO / AFP)

“Cilita”, como la llama Nicolás Maduro, lleva más de una década como primera dama. A Cilia Flores la llaman “la primera combatiente”. Ella, junto a Maduro, desarrolló una carrera política que, en ciertos momentos, incluso lo superó.

Flores ocupó cargos que tenían mayor importancia desde el punto de vista institucional, indica bbc.com.

Ambos, Maduro y Flores, avanzaron en la vida pública de Venezuela a la sombra de Hugo Chávez, agrega el mismo medio. Es una característica que comparten con toda la dirigencia oficialista venezolana.

Este sábado, ambos fueron acusados por la Fiscalía de EE. UU. y enfrentarán imputaciones por narcotráfico en un tribunal de Nueva York.

LECTURAS RELACIONADAS

Donald Trump, junto al director de la CIA, John Ratcliffe, y al secretario de Estado, Marco Rubio

Cómo la CIA utilizó una fuente interna de Venezuela para vigilar a Maduro antes de su captura, según el NYT

chevron-right
A law enforcement armored truck is seen at the Westside Heliport in New York on January 3, 2026, ahead of the expected arrival of ousted Venezuelan President Nicolas Maduro. Venezuelan President Nicolas Maduro arrived Saturday evening at a military base in the United States after his capture by US forces in Caracas. Maduro was seen surrounded by FBI agents as he descended the boarding stairs of a US government plane at a New York state National Guard facility, and was slowly escorted along the tarmac. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)

En vivo: Maduro llega a Nueva York y será trasladado a una prisión federal

chevron-right

Cuál es el recorrido político de Cilia Flores

Su esposo, Nicolás Maduro, la bautizó como “la primera combatiente” durante la campaña presidencial de 2013, tras la muerte de Chávez.

Cilia Flores nació en 1956 en Tinaquillo, Cojedes, “en un rancho con piso de tierra”, según anotó la BBC en una declaración atribuida a Maduro. Agrega que, a los 4 años, la familia se trasladó a Caracas.

Vivió en Catia y Boquerón, dos barrios populares de la capital venezolana.

Es licenciada en Derecho por la Universidad Santa María, con especialización en Derecho Penal y Laboral.

Se convirtió en defensora de los militares golpistas como parte del equipo legal y terminó involucrándose, explica BBC.

Así conoció a Maduro, quien acompañaba a Chávez como guardia de seguridad.

Desde entonces, la vida de ambos estuvo ligada a Chávez y al chavismo.

Flores fue elegida en el 2000 para su primer período como diputada de la Asamblea Nacional, y en 2005 revalidó el cargo, según medios internacionales.

LECTURAS RELACIONADAS

Donald Trump

¿A qué se refiere Trump cuando habla del petróleo que Venezuela le "robó" a Estados Unidos?

chevron-right
Delcy Rodríguez Venezuela

¿Quién es Delcy Rodríguez? La vicepresidenta de Venezuela que tomará el lugar de Nicolás Maduro

chevron-right

En 2006 fue electa presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela, cargo que ocupó hasta 2011.

En 2012, Chávez la nombró procuradora general de la República.

Desde que Maduro asumió el poder, en 2013, ha ocupado el puesto de primera dama y, en el 2025, fue incluida en la mesa política del PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela).

La revista Forbes la definió como “la mujer más poderosa de Venezuela” a principios del 2025.

Según anota Univisión, dos familiares directos de Flores fueron condenados en Nueva York por conspirar para importar cocaína.

ARCHIVADO EN:

Cilia Flores Nicolás Maduro Venezuela 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS