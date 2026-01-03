Cómo la CIA utilizó una fuente interna de Venezuela para vigilar a Maduro antes de su captura, según el NYT

Agentes de Venezuela habrían recopilado datos clave de Maduro durante varios meses, los cuales fueron clave para la operación de su detención.

Donald Trump, junto al director de la CIA, John Ratcliffe, y al secretario de Estado, Marco Rubio

Imagen facilitada por la Oficina de Prensa de la Casa Blanca muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al director de la CIA, John Ratcliffe, y al secretario de Estado, Marco Rubio, viendo la "Operación Resolución Absoluta", la incursión estadounidense que capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro. (Foto Prensa Libre: EFE)

Miembros del Gobierno Venezolano habrían ayudado a vigilar la ubicación del mandatario, Nicolas Maduro, de acuerdo con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) citada por el New York Times.

La CIA, indicaron las fuentes, produjo la información de inteligencia que condujo a la detención de Maduro mediante la vigilancia de sus movimientos y su patrón de vida, adelantó el New York Times.

Los agentes en Venezuela, trabajando clandestinamente desde agosto de 2025, recopilaron datos clave que permitieron planificar la operación de forma precisa.

No se ha aclarado cómo se reclutó a la fuente venezolana que facilitó la ubicación de Maduro.

Sin embargo, exfuncionarios señalaron que la recompensa de US$ 50 millones ofrecida por Estados Unidos por información que condujera a su captura pudo haber contribuido a obtener la cooperación necesaria.

Aunque la CIA tuvo un papel central en la obtención de inteligencia y la planificación de la misión, la operación fue ejecutada por fuerzas de operaciones especiales del Ejército estadounidense bajo autoridad de aplicación de la ley, y no como una misión directa de la agencia.

Funcionarios consultados por medios estadounidenses describieron la operación como producto de “meses de meticulosa planificación” y destacaron que Maduro estuvo “intervenido” desde el inicio del operativo.

