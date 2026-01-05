BTS: Qué se sabe de su nuevo álbum y de su gira de reencuentro

La banda BTS publicará un nuevo álbum el próximo 20 de marzo, antes de una gira mundial, anunció el grupo de k-pop.

"Lo he estado esperando con más ilusión que nadie", afirma el líder del grupo, RM, en una carta manuscrita dirigida a los miembros del club de admiradores oficial. Esta información fue confirmada por la compañía discográfica Big Hit Music, según EFE.

De acuerdo con la prensa internacional, este material será el primero desde la antología Proof, el álbum más vendido en el 2022 en su natal Corea del Sur.

La banda no había lanzado ningún material desde entonces, debido al servicio militar obligatorio en el que estaban involucrados los integrantes de la agrupación, el cual deben cumplir todos los hombres menores de 30 años. Tras concluir dicho servicio, inicia la cuenta regresiva para el reencuentro del grupo.

Acerca de BTS y su propuesta musical

BTS se ha consolidado como una de las agrupaciones más reconocidas en su género. En Spotify, cuenta con más de 24.4 millones de oyentes mensuales, según datos de la plataforma. Entre sus canciones populares sobresalen Dynamite, Permission to Dance, Butter y otras melodías.

Según Forbes, Dynamite fue el primer sencillo en inglés de la banda, y su éxito fue tal que ocupó los primeros lugares en los charts musicales de Billboard, por lo que encabezó de forma simultánea las listas Billboard 200 y Billboard Artist 100 en Estados Unidos. Además, ostenta el récord como grupo más reproducido en Spotify.

Antes de su etapa militar, BTS generaba más de 5.5 billones de wones (alrededor de US$3 mil 800 millones) de forma anual en Corea del Sur, según un organismo del Gobierno nacional dicho país. Esta cifra equivale aproximadamente al 0.2 por ciento de su PIB total, indica EFE.