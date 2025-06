Regreso de BTS: ¿Qué ocurrirá con la banda este 2025?

Después de dos años de entrenamiento militar, se anuncia el regreso de BTS, banda surcoreana que debutó en 2013 y se convirtió en una de las agrupaciones más populares de la actualidad, según la revista Vogue.

De acuerdo con dicho medio internacional, Jin y J-Hope, integrantes de dicha banda, ya culminaron su servicio militar. Sin embargo, la agrupación aún está a la espera de que todos los miembros que continúan en esta labor la concluyan para retomar su agenda musical.

RM, líder del grupo, y V completarán su servicio militar este 10 de junio de 2025, seguidos por Jimin y Jungkook al siguiente día, según publicó BigHit Music en sus redes sociales, aunque no se realizará ningún acto público por motivos de seguridad.

La razón por la que los miembros de BTS prestaron servicio militar es que, según los requerimientos de Corea del Sur, todos los hombres aptos deben servir entre 18 y 21 meses.

BigHit Music también pidió a los seguidores que se abstengan de visitar el lugar en el que serán dados de baja para evitar aglomeraciones, aunque solicitaron que les “envíen una cálida bienvenida de corazón”.

BTS anunció en 2022 que se tomaría un descanso al menos hasta 2025, un periodo que sus siete miembros han aprovechado para centrarse en proyectos personales y cumplir con el servicio militar obligatorio.

De acuerdo con Pop Base, la frase “Estamos de vuelta”, junto con los logotipos de BTS, se exhibe actualmente en el edificio HYBE, sede de BigHit Entertainment, lo cual podría ser un indicio del regreso de la banda en los próximos meses.

Sin embargo, no existen detalles más concretos sobre el regreso de la agrupación musical, una de las más populares en su género.

‘We Are Back’ is currently being displayed on HYBE’s building, using BTS’ logos. pic.twitter.com/vyWq1Z4Rtu