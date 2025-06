¿De qué murió Kim Jong-seok, el actor y modelo surcoreano?

Este 9 de junio, diversos medios internacionales informaron sobre las distintas versiones en torno al fallecimiento de Kim Jong-seok, figura popular de los k-dramas y de la industria del entretenimiento coreano, cuyo deceso ocurrió el pasado 6 de junio y fue confirmado por su familia.

El actor era conocido por producciones como Skip Dating y por su participación en series reconocidas como My Roommate Is a Gumiho y Queen of Tears. A raíz de su muerte, han circulado versiones y rumores sobre la causa del deceso.

No obstante, la familia del artista solicitó el cese de la desinformación: “La información falsa que circula en internet nos está causando un dolor inmenso”, declaró la familia, según CNN Chile.

Una de las versiones desmentidas fue la supuesta pelea con su pareja y el posterior suicidio tras la intervención de las fuerzas de seguridad. Los familiares negaron rotundamente esa versión.

Internacional | Muere Kim Jong-suk, modelo y actor surcoreano, a los 29 años



Kim Jong-suk, un modelo y personalidad televisiva surcoreana de 29 años, falleció el 4 de junio de 2025, y su familia confirmó la noticia el 6 de junio de 2025 pic.twitter.com/aMreklwuwJ — 4C News (@4CNewsMx) June 9, 2025

¿Qué ocurrió realmente con Kim Jong-seok?

Aunque la familia no ha explicado de forma concreta qué sucedió con Kim Jong-seok, relató ante la opinión pública que la noche de su muerte él se encontraba con un amigo, mientras su pareja estaba en otro grupo.

Ante la falta de contacto, el joven llegó a la casa de su pareja, con quien tuvo una discusión que, según la familia, no pasó a mayores.

Sin embargo, la prensa internacional informó que el actor habría sido víctima de una estafa perpetrada por un amigo cercano. La familia señaló que la estrella coreana enfrentaba serios problemas emocionales y financieros a causa de esa situación.

“Creo que estaba exhausto por esa situación”, expresó la hermana del actor, según medios internacionales.