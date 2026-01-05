Avistamiento de ballenas jorobadas en el Pacífico: primeros encuentros con la fauna marina del 2026

Una nueva exploración por las aguas del océano Pacífico está por iniciar con la temporada de avistamiento de ballenas jorobadas del 2026, cuando estos gigantes marinos se acercan a las costas guatemaltecas, permitiendo un encuentro único.

En esta experiencia, los participantes podrán ser testigos de la maravilla de la naturaleza y la fauna acuática, al observar a las ballenas en su hábitat natural, donde nadan cerca de la superficie, dan saltos y realizan coletazos.

Los viajes, que buscan fomentar visitas responsables, seguras y respetuosas con la vida marina, son organizados por Ballenas Guate, agrupación que promueve el encuentro único con la biodiversidad del Pacífico. Durante la travesía, los visitantes podrán nadar en mar abierto, explorar las aguas oceánicas, apreciar los paisajes y capturar imágenes memorables.

Con un número limitado de participantes por exploración, los organizadores piden a los asistentes mantener respeto absoluto hacia las ballenas. Además, según el día, podría avistarse delfines, tortugas y otras especies.

Los primeros recorridos inician en Marina Pez Vela, en el km 102.5 de Puerto Quetzal. Esta experiencia, de más de cinco horas, permitirá a los amantes de la naturaleza explorar el océano Pacífico y vivir un momento de relajación durante el trayecto de ida y vuelta al área de observación.

Fechas

10, 11,17 y 18 de enero

Horario u Cronograma

Reunión: 7.30 horas

Abordaje al yate: 8 horas

Duración del recorrido: cinco horas

Regreso: entre 12.30 y 13 horas

Lugar

Punto de reunión: Marina Pez Vela, km 102.5, Puerto Quetzal

Destino: costa del Pacífico

Precio

Q1,300 por persona (cupo limitado)

¿Qué incluye el viaje?

Transporte (yate)

Cinco horas de navegación

Nado en mar abierto (30 minutos aproximadamente)

Guía de primeros auxilios

Guía del recorrido

Fotografías digitales

Frutas y bebidas no alcohólicas

Entradas

Para reservar cupo, puede hacerlo a través del numero de WhatsApp al 5874-5938

Restricciones

Prohibida la portación de armas.

No se hará ningún tipo de reembolso monetario una vez efectuado el pago, sin importar la causa de la cancelación o ausencia.

Al tratarse de un entorno natural, no se garantiza el avistamiento de especies, aunque las probabilidades son altas.

