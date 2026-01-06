¿Habrá un noveno capítulo de la serie Stranger Things? Esto se sabe hasta el momento

El último episodio de Stranger Things se estrenó el pasado 31 de diciembre y provocó distintas reacciones entre sus seguidores. La saga comenzó en el 2016, una producción que fusionó la nostalgia ochentera con lo sobrenatural.

De acuerdo con medios internacionales, existen fuertes teorías en redes sociales que apuntan a que la serie no terminó realmente. Según dichas especulaciones, en el último episodio no se mostró un cierre definitivo para todos los personajes, por lo que muchos fanáticos creen que otro episodio podría estrenarse.

Sin embargo, los hermanos Matt y Ross Duffer mencionaron que la historia ya está completa, pese a las inquietudes de los fanáticos de la serie. Por lo tanto, la prensa internacional recalca que hasta ahora no se ha confirmado una continuación de la serie en el futuro.

Entretanto, Netflix lanzó un documental sobre el desarrollo de la quinta y última temporada, el cual muestra cómo el reparto dice adiós a una de las producciones más exitosas de Netflix en la última década.

Otros detalles sobre el documental de Stranger Things

Bajo el nombre de One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5, se espera que este sea el último contenido que vean los espectadores con el reparto original. La producción se estrenará el próximo 12 de enero en Netflix.

El documental es el cierre definitivo que los hermanos Duffer darán a una serie que marcó casi una década entera. “Una mirada exclusiva a los años de esfuerzo y trabajo detrás de la entrega final de la serie de los hermanos Duffer que marcó una generación”, según la sinopsis de Netflix.

La cineasta Martina Radwan conversó sobre su sentir respecto de este proyecto, que concluye una de las series más icónicas de Netflix.

“Poder acercarme y verlos dar vida a esta querida serie en tiempo real fue una auténtica alegría. Ojalá pudiera viajar en el tiempo y documentar las temporadas 1 a 4”, afirma Radwan.