‘K-Pop: Demon Hunters’ y Elio encabezan las nominaciones a los Premios Annie 2026 de animación

En un nuevo año de premios a lo mejor del cine, llega la 53 edición de los Premios Annie del 2026, dedicados a celebrar la excelencia en la animación en áreas como el cine, la televisión y los videojuegos.

La gala se celebrará el 21 de febrero del 2026 en Los Ángeles, California, y contará con diversas propuestas cinematográficas y de entretenimiento que destacaron en el 2025. Entre ellas figuran la aclamada película de Netflix K-Pop: Demon Hunters —conocida en español como Las guerreras K-pop— y Elio, de Pixar.

Ambas producciones lideran las nominaciones al haber sido postuladas en diez categorías cada una, encabezando así la lista de aspirantes en los Premios Annie del 2026.

Coinciden en apartados como mejor película, donde competirán con títulos como Little Amélie or the Character of Rain, The Bad Guys 2 y Zootopia 2, así como en mejores efectos visuales, mejor animación de personajes, mejor diseño de personajes, mejor música, mejor diseño de producción y mejor doblaje.

Además, el largometraje sobre las superestrellas cazadoras de demonios, dirigido por Maggie Kang y Chris Appelhans, competirá también en la categoría de mejor dirección junto con Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc, de Tatsuya Yoshihara; Little Amélie or the Character of Rain, de Maïlys Vallade y Liane-Cho Han; Arco, de Ugo Bienvenu, Adam Sillard y Anaëlle Saba, y Scarlet, de Mamoru Hosoda.

La película mexicana Soy Frankelda, de los hermanos Roy y Arturo Ambriz, obtuvo una nominación como mejor película independiente, junto con Arco, A Magnificent Life, Lost in Starlight y Scarlet.

La cinta stop motion, respaldada por Guillermo del Toro, cuenta la historia de una escritora mexicana del siglo XIX que se convierte en fantasma y viaja a su subconsciente: un reino fantástico habitado por los monstruos de sus propios relatos de terror.

En televisión, Win or Lose, de Pixar, recibió seis nominaciones, incluida la de mejor serie limitada de televisión/medios, categoría en la que también compiten Asterix & Obelix: The Big Fight, Eyes of Wakanda, Marvel Zombies y Star Wars: Visions – Volume 3.

Por su parte, Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles, de Nickelodeon, fue postulada en tres categorías, incluida la de mejor programa infantil de televisión/medios, junto con My Melody & Kuromi, Spice Frontier: Escape from Veltegar, The Wonderfully Weird World of Gumball y Wylde Pak.

Nominaciones

Mejor largometraje

Elio

K-Pop: Demon Hunters (Las guerreras K-pop)

Little Amélie or the Character of Rain (La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia)

The Bad Guys 2 (Los tipos malos 2)

Zootopia 2

Mejor película independiente

A Magnificent Life (Una vida magnífica)

Arco

Soy Frankelda

Lost in Starlight (Perdidos en la luz de las estrellas)

Scarlet

Mejor producción especial

Una casa ruidosa: Película navideña – ¿Traviesa o buena?

El elefante de Adult Swim

No es solo un tonto

Snoopy presenta: Un musical de verano

La noche antes de Navidad en el país de las maravillas

Mejor cortometraje

Cardboard (Cartón)

Ovarian Acting (Actuación ovárica)

Pillows (Almohadas)

Snow Bear (Oso de nieve)

The Girl Who Cried Pearls (La niña que lloraba perlas)

Mejor producción patrocinada

Trek, cortometraje animado de Honkai: Star Rail

Fortnite y Los Simpson: Apocalipsis D’Oh!

LouiMax sueña con ser adulto

Olipop: El yeti

Sonic Racing: Mundos cruzados – La animación

Mejor serie limitada de televisión/medios

Astérix y Obélix: La gran pelea

Episodio: Episodio III

Episodio: Episodio III Ojos de Wakanda

Episodio: En la guarida del león

Episodio: En la guarida del león Marvel Zombies

Episodio: Episodio 2

Episodio: Episodio 2 Star Wars: Visiones – Volumen 3

Episodio: NEGRO

Episodio: NEGRO Ganar o perder

Episodio: Episodio 8: Hogar

Mejor animación de personajes de videojuegos