Globos de Oro 2026: En qué categorías está nominado “Frankenstein” la película donde participa el guatemalteco Óscar Isaac

La cinta Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro y estrenada en el 2025 en Netflix, ha empezado a consolidarse como una de las favoritas en la temporada de premios. El pasado domingo 4 de enero obtuvo cuatro galardones en los Critics Choice Awards, en categorías técnicas y de actuación.

El próximo domingo 11 de enero también compite en los Globos de Oro, donde figura entre las producciones más destacadas. La película, basada en la novela de Mary Shelley, ha recibido elogios por su enfoque visual y narrativo.

Con una duración de dos horas y media, Frankenstein ha sido adaptada en múltiples ocasiones, pero Del Toro presenta su propia versión. “Una experiencia fílmica enorme (...) Del Toro aporta muchos sellos personales a su historia favorita. (...) Y especialmente una mirada tierna, empática, casi una caricia al monstruo, y a cualquiera que se sienta como él. El cuento de miedo se ha llenado de amor”, reseñó el diario El País.

La historia se centra en el científico Víctor Frankenstein (Óscar Isaac), quien, motivado por la muerte de su madre, decide desafiar a la naturaleza y aspira a convertirse en un pequeño dios al crear una criatura con partes de cadáveres. Del Toro narra el conflicto desde el punto de vista del creador y de la criatura que cobra vida.

Un artículo publicado en Prensa Libre comparte que Óscar Isaac relató cómo Del Toro le propuso el papel: "Estábamos conversando y, tras una larga charla, me miró y dijo: ‘Creo que necesitas ser mi Víctor Frankenstein".

El director mexicano explicó en entrevistas que algunas historias se integran al ADN de quien las recibe: “Si eres religioso, las sacas de la Biblia; si te gustan los cuentos de hadas, de las fábulas o parábolas. Dos de las que más me marcaron son Pinocho y Frankenstein”.

Nominaciones a los Globos de Oro 2026:

Mejor Actor en Película de Drama: Óscar Isaac Mejor Película de Drama: Frankenstein Mejor Actor de Reparto: Jacob Elordi Mejor Banda Sonora Original Mejor Director: Guillermo del Toro

Los Globos de Oro del 2026 se celebrarán el próximo domingo 11 de enero. La transmisión de la alfombra roja comenzará a las 17 horas, mientras que la premiación arrancará a las 19 horas.