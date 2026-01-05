escenario
Lista de ganadores de los Critics Choice Awards 2026: “Sinners”, “Frankenstein” y “Una batalla tras otra” destacan en distintas categorías
El pasado domingo 4 de enero se desplegó la alfombra negra de los Critics Choice Awards 2026, primera gala cinematográfica del año, premiando lo mejor del cine y la televisión.
Diversas producciones de cine y televisión fueron premiadas durante la gala de los Critics Choice Awards 2026. (Foto Prensa Libre: AFP)
El Barker Hangar de Santa Mónica, California, fue el escenario de la 31 edición de los Critics Choice Awards, una de las galas de cine más esperadas por los aficionados del séptimo arte.
Los premios Critics Choice Awards se consideran uno de los mejores termómetros para determinar lo que podría ocurrir el próximo 15 de marzo en la premiación de los Óscar, aunque no siempre coinciden en las principales categorías.
Inaugurando la temporada de premios de cine, actores como Jacob Elordi, Owen Cooper y Timothée Chalamet sobresalieron entre los premiados de la noche, según medios internacionales. Chalamet destacó especialmente por imponerse ante su rival Leonardo DiCaprio, también nominado en la categoría de Mejor actor.
Esta gala tuvo su primera edición en 1995, indica Film Affinity. Entre las películas más galardonadas se encuentran Frankenstein y Sinners. En la ceremonia de este año se vivieron momentos emotivos, como el homenaje al cineasta Rob Reiner. Además de reconocer lo mejor del cine, también se otorgan premios a lo más destacado de la televisión.
Lista de ganadores de los Critics Choice Awards 2026
Cine
- Mejor película: Una batalla tras otra
- Mejor actriz: Jessie Buckley – Hamnet
- Mejor actor: Timothée Chalamet – Marty Supreme
- Mejor actor/actriz joven: Miles Caton – Sinners
- Mejor reparto: Francine Maisler – Sinners
- Mejor película en lengua extranjera: El agente secreto (cinta brasileña)
- Mejor edición: Stephen Mirrione – F1
- Mejor maquillaje y peinado: Frankenstein
- Mejor sonido: F1
- Mejores efectos visuales: Avatar: Fuego y cenizas
- Mejor actor de reparto: Jacob Elordi – Frankenstein
- Mejor actriz de reparto: Amy Madigan – Weapons
- Mejor diseño de producción: Frankenstein
- Mejor canción original: Golden, de K-Pop Demon Hunters
- Mejor película animada: K-Pop Demon Hunters
- Mejor música original: Ludwig Göransson – Sinners
- Mejor coordinación de escenas de riesgo: Misión imposible: Sentencia final
- Mejor guion original: Ryan Coogler – Sinners
- Mejor guion adaptado: Una batalla tras otra
- Mejor dirección: Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra
- Mejor fotografía: Adolpho Veloso – Train Dreams
Televisión
- Mejor actriz de reparto en miniserie o película para televisión: Erin Doherty – Adolescencia
- Mejor actor de reparto en miniserie o película para televisión: Owen Cooper – Adolescencia
- Mejor actor en miniserie o película para televisión: Stephen Graham – Adolescencia
- Mejor actriz en miniserie o película para televisión: Sarah Snook – All Her Fault
- Mejor serie animada: South Park
- Mejor especial de comedia: SNL 50: The Anniversary Special
- Mejor miniserie: Adolescencia
- Mejor actriz de reparto en serie de comedia: Janelle James – Abbott Elementary
- Mejor programa de entrevistas: Jimmy Kimmel Live!
- Mejor actor de reparto en serie de comedia: Ike Barinholtz
- Mejor actor en serie de comedia: Seth Rogen – The Studio
- Mejor actriz en serie de comedia: Jean Smart – Hacks
- Mejor serie de comedia: The Studio
- Mejor actriz de reparto en serie dramática: Katherine Lanasa – The Pitt
- Mejor actor de reparto en serie dramática: Tramell Tillman – Severance
- Mejor actor en serie dramática: Noah Wyle – The Pitt
- Mejor actriz en serie dramática: Rhea Seehorn – Pluribus
- Mejor serie dramática: The Pitt
- Mejor película para televisión: Bridget Jones: Loca por él
- Mejor serie de variedades: Last Week Tonight with John Oliver
(Con información de EFE y otras fuentes internacionales)