Lista de ganadores de los Critics Choice Awards 2026: “Sinners”, “Frankenstein” y “Una batalla tras otra” destacan en distintas categorías

El Barker Hangar de Santa Mónica, California, fue el escenario de la 31 edición de los Critics Choice Awards, una de las galas de cine más esperadas por los aficionados del séptimo arte.

Los premios Critics Choice Awards se consideran uno de los mejores termómetros para determinar lo que podría ocurrir el próximo 15 de marzo en la premiación de los Óscar, aunque no siempre coinciden en las principales categorías.

Inaugurando la temporada de premios de cine, actores como Jacob Elordi, Owen Cooper y Timothée Chalamet sobresalieron entre los premiados de la noche, según medios internacionales. Chalamet destacó especialmente por imponerse ante su rival Leonardo DiCaprio, también nominado en la categoría de Mejor actor.

Esta gala tuvo su primera edición en 1995, indica Film Affinity. Entre las películas más galardonadas se encuentran Frankenstein y Sinners. En la ceremonia de este año se vivieron momentos emotivos, como el homenaje al cineasta Rob Reiner. Además de reconocer lo mejor del cine, también se otorgan premios a lo más destacado de la televisión.

Lista de ganadores de los Critics Choice Awards 2026

Cine

Mejor película: Una batalla tras otra

Una batalla tras otra Mejor actriz: Jessie Buckley – Hamnet

Jessie Buckley – Hamnet Mejor actor: Timothée Chalamet – Marty Supreme

Timothée Chalamet – Marty Supreme Mejor actor/actriz joven: Miles Caton – Sinners

Miles Caton – Sinners Mejor reparto: Francine Maisler – Sinners

Francine Maisler – Sinners Mejor película en lengua extranjera: El agente secreto (cinta brasileña)

El agente secreto (cinta brasileña) Mejor edición: Stephen Mirrione – F1

Stephen Mirrione – F1 Mejor maquillaje y peinado: Frankenstein

Frankenstein Mejor sonido: F1

F1 Mejores efectos visuales: Avatar: Fuego y cenizas

Avatar: Fuego y cenizas Mejor actor de reparto: Jacob Elordi – Frankenstein

Jacob Elordi – Frankenstein Mejor actriz de reparto: Amy Madigan – Weapons

Amy Madigan – Weapons Mejor diseño de producción: Frankenstein

Frankenstein Mejor canción original: Golden, de K-Pop Demon Hunters

Golden, de K-Pop Demon Hunters Mejor película animada: K-Pop Demon Hunters

K-Pop Demon Hunters Mejor música original: Ludwig Göransson – Sinners

Ludwig Göransson – Sinners Mejor coordinación de escenas de riesgo: Misión imposible: Sentencia final

Misión imposible: Sentencia final Mejor guion original: Ryan Coogler – Sinners

Ryan Coogler – Sinners Mejor guion adaptado: Una batalla tras otra

Una batalla tras otra Mejor dirección: Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra

Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra Mejor fotografía: Adolpho Veloso – Train Dreams

Televisión

Mejor actriz de reparto en miniserie o película para televisión: Erin Doherty – Adolescencia

Erin Doherty – Adolescencia Mejor actor de reparto en miniserie o película para televisión: Owen Cooper – Adolescencia

Owen Cooper – Adolescencia Mejor actor en miniserie o película para televisión: Stephen Graham – Adolescencia

Stephen Graham – Adolescencia Mejor actriz en miniserie o película para televisión: Sarah Snook – All Her Fault

Sarah Snook – All Her Fault Mejor serie animada: South Park

South Park Mejor especial de comedia: SNL 50: The Anniversary Special

SNL 50: The Anniversary Special Mejor miniserie: Adolescencia

Adolescencia Mejor actriz de reparto en serie de comedia: Janelle James – Abbott Elementary

Janelle James – Abbott Elementary Mejor programa de entrevistas: Jimmy Kimmel Live!

Jimmy Kimmel Live! Mejor actor de reparto en serie de comedia: Ike Barinholtz

Ike Barinholtz Mejor actor en serie de comedia: Seth Rogen – The Studio

Seth Rogen – The Studio Mejor actriz en serie de comedia: Jean Smart – Hacks

Jean Smart – Hacks Mejor serie de comedia: The Studio

The Studio Mejor actriz de reparto en serie dramática: Katherine Lanasa – The Pitt

Katherine Lanasa – The Pitt Mejor actor de reparto en serie dramática: Tramell Tillman – Severance

Tramell Tillman – Severance Mejor actor en serie dramática: Noah Wyle – The Pitt

Noah Wyle – The Pitt Mejor actriz en serie dramática: Rhea Seehorn – Pluribus

Rhea Seehorn – Pluribus Mejor serie dramática: The Pitt

The Pitt Mejor película para televisión: Bridget Jones: Loca por él

Bridget Jones: Loca por él Mejor serie de variedades: Last Week Tonight with John Oliver

(Con información de EFE y otras fuentes internacionales)