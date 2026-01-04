Situación en Venezuela impide viaje de Leonardo DiCaprio al Festival de Palm Springs

El Festival de Cine de Palm Springs contó con la presencia de otras figuras como Miley Cyrus, Jane Fonda, Elle Fanning y Jacob Elordi, una gala donde resaltó la ausencia de una de las grandes celebridades del cine: Leonardo DiCaprio.

El actor canceló su participación a causa de las operaciones militares recientes en Venezuela, que han provocado interrupciones en el espacio aéreo regional tras la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Según medios internacionales como Daily Mail y Variety, DiCaprio se encontraba en la isla caribeña de San Bartolomé (St. Barts), desde donde no pudo viajar debido a las restricciones aéreas derivadas de la situación en Venezuela. Estas complicaciones afectaron su itinerario y le impidieron volar a California.

El actor sería galardonado con el Desert Palm Achievement Award por su actuación en la película One Battle After Another, pero recibió el premio de forma remota mediante un video enviado a la organización del festival.

Ausencia de Leonardo DiCaprio tras restricciones aéreas

La dirección del evento confirmó su ausencia y emitió el siguiente mensaje: “Leonardo DiCaprio no podrá acompañarnos en persona esta noche debido a interrupciones de viaje inesperadas y al espacio aéreo restringido (...). Si bien extrañaremos celebrar con él en persona, nos sentimos honrados de reconocer su trabajo excepcional y sus contribuciones duraderas al cine”.

El Aeropuerto Internacional de Palm Springs informó en redes sociales sobre retrasos en los vuelos de salida a raíz de un problema en el control del tráfico aéreo, de acuerdo con la prensa extranjera.

“Un problema de control de tráfico aéreo de la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) está afectando hoy el espacio aéreo del sur de California. Los vuelos de salida se encuentran actualmente en tierra. Las aeronaves han podido llegar, aunque algunos vuelos de llegada se han desviado y se esperan retrasos”, se detalló.

Asimismo, el comunicado advirtió que esta situación ha afectado a varios aeropuertos del sur de California. “Los viajeros deben consultar directamente con su aerolínea para obtener la información más reciente sobre sus vuelos”, añadió la entidad.