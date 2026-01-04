“El infierno en la Tierra”: Cómo es el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York, la cárcel donde está Nicolás Maduro

Esta prisión ha sido descrita como un infierno en la Tierra. Asimismo, ha albergado a reconocidos reclusos como Sean "Diddy" Combs, Joaquín "El Chapo" Guzmán y otros personajes notorios.

Retrato del mandatario venezolano, quien fue capturado por las fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

El Centro de Detención Metropolitano de Nueva York (MDC, por sus siglas en inglés), la prisión federal donde está preso Nicolás Maduro, ha albergado a reclusos tan notorios como Joaquín “El Chapo” Guzmán, el rapero Sean "Diddy" Combs y el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández.

Situada en el distrito de Brooklyn, se le ha llegado a llamar un “infierno en la Tierra”. Es una de las cárceles de peor reputación de la ciudad, junto con la de Rikers, y ha sido objeto de denuncias por la falta de personal, la delincuencia dentro de sus instalaciones y las duras condiciones de vida en las celdas.

En la única prisión federal de Nueva York, sus alrededor de 1 mil 200 reclusos esperan ser juzgados en tribunales federales desde que cerró el Centro Correccional Metropolitano, en el sur de Manhattan. Una antigua presa, la británica Ghislaine Maxwell, socia y cómplice del depredador sexual ya fallecido Jeffrey Epstein, denunció condiciones “inhumanas, crueles y degradantes” en el MDC y comparó su celda con la del psicópata Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes.

Otro recluso, el exsecretario mexicano de Seguridad Pública Genaro García Luna, denunció en una carta hecha pública por su abogado que había presenciado homicidios y apuñalamientos.

Personajes célebres dentro de la prisión

A la larga lista de personajes “célebres” se unió en el 2024 Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de la aseguradora UnitedHealthcare, quien coincidió con el controvertido rapero Sean "Diddy" Combs.

El que fue asesor del presidente Donald Trump, Michael Cohen, también estuvo interno en las instalaciones en el 2020, acusado de evasión fiscal, entre otros cargos, y recordó su estancia en la prisión con motivo del paso de Combs por la misma.

“(Combs) se despierta en una cama de acero con un colchón de una pulgada y media, sin almohada, en una celda de ocho por diez pies que puedo asegurarles que es repugnante”, aseguró el exasesor de Trump, quien añadió que en la primera etapa de reclusión no se tiene acceso a libros.

Actualmente, el presunto cabecilla del cartel de Sinaloa Ismael “El Mayo” Zambada García es otro de los presos detenidos en la instalación, a la espera de juicio por cargos de asesinato y tráfico de drogas.

Protestas derivadas a las condiciones de la cárcel

En el 2019, la situación en la prisión federal generó protestas después de siete días parcialmente sin electricidad ni calefacción.

Según videos subidos a las redes sociales, muchos reclusos pedían ayuda golpeando las ventanas con objetos, tras varios días en los que el termómetro en Nueva York llegó a marcar quince grados bajo cero. Además, abogados de los reos denunciaron que no había servicios médicos.

El incidente del 2019 motivó una investigación del Departamento de Justicia para evaluar si la Oficina de Prisiones tenía “planes de contingencia adecuados” a fin de abordar las condiciones de vida de los reclusos.

Por su parte, los prisioneros interpusieron una demanda colectiva, que resultó en la indemnización de 1 mil 600 reclusos con alrededor de US$10 millones por soportar frío y condiciones inhumanas durante el corte de energía.

Redacción EFE

Nicolás Maduro El Mayo Zambada Sean Diddy Combs Venezuela 
