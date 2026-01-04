Chavismo anuncia “gran marcha” tras el traslado de Nicolás Maduro a una cárcel federal en Nueva York



Miembros del partido oficial en Venezuela se movilizarán en el centro de la ciudad de dicho país para exigir la libertad del mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Una mujer pasa frente a un mural un mural que representa al libertador de Venezuela, Simón Bolívar, con la bandera nacional venezolana y la leyenda «¡Viva la patria!» en Caracas, el 4 de enero de 2026, un día después de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fuera capturado en un ataque estadounidense

Retrato de una mujer que pasa frente a un mural que representa al libertador de Venezuela, Simón Bolívar, con la bandera nacional venezolana y la leyenda «¡Viva la patria!» en Caracas, el 4 de enero de 2026, un día después de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fuera capturado por Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: AFP)

El chavismo convocó a sus simpatizantes a una “gran marcha” este domingo por la libertad del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, la diputada Cilia Flores, capturados la madrugada del sábado por fuerzas estadounidenses en Caracas, como parte de una operación que incluyó ataques en la capital y en tres estados cercanos.

Según la convocatoria del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), los chavistas se movilizarán en el centro de la ciudad, donde se ubican las sedes de los poderes públicos.

Se prevé la participación de figuras oficialistas, como la alcaldesa del municipio Libertador de Caracas, la almirante Carmen Meléndez.

El PSUV denuncia que Maduro y su esposa, conocida como “la primera combatiente”, fueron “secuestrados por el imperio norteamericano”, como suelen referirse a Estados Unidos.

Maduro fue detenido en una operación relámpago de Washington, denominada Resolución Absoluta, junto con su esposa, y trasladado a Nueva York, donde pasó su primera noche recluido en la cárcel federal Metropolitan Detention Center, en Brooklyn.

El dirigente chavista, acusado formalmente en el 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York —que este sábado hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal— afrontará cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas.

Se prevé que el siguiente paso en su caso ocurra en los próximos días, ante un juez federal en Manhattan.

Mientras tanto, el Tribunal Supremo de Venezuela ordenó el sábado por la noche a la vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, asumir como presidenta encargada del país suramericano.

