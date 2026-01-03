El búnker blindado de Maduro y otros detalles sobre la captura del presidente venezolano

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados en su dormitorio durante la madrugada del sábado 3 de enero, en una operación de fuerzas especiales de Estados Unidos que irrumpieron en su residencia fortificada en Caracas.

Según informó el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, en conferencia de prensa, Maduro y Flores fueron sacados de su dormitorio por efectivos estadounidenses durante la incursión, llevada a cabo mientras dormían.

La operación fue ejecutada por comandos de élite de la Fuerza Delta del Ejército estadounidense.

El intento fallido de refugio en el búnker

En una entrevista con Fox News, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, proporcionó detalles sobre el momento de la captura, y reveló que Nicolás Maduro intentó llegar a un espacio fortificado dentro de su residencia cuando las fuerzas estadounidenses irrumpieron en el complejo.

"Estaba en una casa que era más como una fortaleza que una casa. Tenía puertas de acero. Tenía lo que llaman un espacio de seguridad", dijo Trump a Fox News. El mandatario añadió que Maduro no logró alcanzar el lugar antes de ser capturado.

"Intentaba llegar a un lugar seguro —continuó—. El lugar seguro es todo de acero, y no pudo llegar a la puerta porque nuestros muchachos fueron tan rápidos".

En dicha entrevista, Trump detalló que el espacio de seguridad contaba con puertas de acero y estaba reforzado por completo. "Estaba tratando de meterse en él, pero lo embistieron tan rápido que no pudo".

El presidente describió la residencia de Maduro como altamente custodiada: "Era como una fortaleza, en realidad".

Imagen facilitada por la Oficina de Prensa de la Casa Blanca muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al director de la CIA, John Ratcliffe, y al secretario de Estado, Marco Rubio, viendo la "Operación Resolución Absoluta", la incursión estadounidense que capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro. (Foto Prensa Libre: EFE)

Rompen puertas de acero en segundos

Trump enfatizó la velocidad y efectividad de la operación. "Simplemente irrumpieron, e irrumpieron en lugares en los que realmente no se podía irrumpir, ya sabes, puertas de acero que fueron puestas ahí por esta misma razón, y las sacaron en cuestión de segundos", dijo el presidente en una entrevista telefónica con Fox News.

El mandatario aseguró que las fuerzas estadounidenses estaban preparadas con herramientas especializadas para atravesar estructuras de acero, si era necesario. "Estábamos preparados. Teníamos sopletes masivos y todo lo demás que necesitas para atravesar ese acero, pero no lo necesitamos. Él no llegó a esa área de la casa", explicó Trump.

Intercambio de fuego durante la operación

Las fuerzas estadounidenses y el FBI ingresaron al complejo, donde Nicolás Maduro y su esposa se rindieron y fueron puestos bajo custodia, según confirmó el general Dan Caine en conferencia de prensa.

Durante la operación hubo intercambio de disparos. "Hubo mucho fuego de armas. Vieron algo de eso hoy", comentó Trump, al ser consultado sobre si las tropas estaban preparadas para matar a Maduro en caso de resistencia.

El presidente confirmó que dos militares estadounidenses y un helicóptero fueron alcanzados durante la incursión nocturna. "Creo que no tuvimos muertos, tengo que decir, porque un par de muchachos fueron alcanzados. Pero regresaron y se supone que están en bastante buen estado", indicó.

"No perdimos ninguna aeronave. Todo regresó, lo recuperamos todo. Uno de ellos fue alcanzado bastante fuerte, un helicóptero, pero lo recuperamos", añadió Trump.

Trump siguió la operación en tiempo real

Trump reveló que observó cada aspecto de la operación desde Florida. "Nunca he visto algo así. Pude verlo en tiempo real, y observé cada aspecto", declaró a Fox News.

"Lo vi literalmente como si estuviera viendo un programa de televisión", expresó. "Fue algo asombroso".