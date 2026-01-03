El búnker blindado de Maduro y otros detalles sobre la captura del presidente venezolano

Internacional

El búnker blindado de Maduro y otros detalles sobre la captura del presidente venezolano

Fuerzas Delta de EE. UU. sacaron al mandatario venezolano de su dormitorio tras romper puertas blindadas en operación nocturna.

|

time-clock

(COMBO) This combination of file pictures created on January 3, 2026 shows (L) US President Donald Trump as he arrive for a visit to the USS George H.W. Bush aircraft carrier which is out at sea near Norfolk, Virginia, October 5, 2025, as he travels to see a Naval demonstration as part of the US Navy's 250th anniversary celebration, "America's Navy 250: Titans of the Sea - A Salute to the Fleet". and (R) Venezuelas President Nicolás Maduro delivering a speech while holding Venezuelan independence hero Simón Bolívars Sword of Peru during a military ceremony at Fuerte Tiuna in Caracas, on November 25, 2025.. Venezuela on January 3, 2026, demanded an emergency meeting of the UN Security Council to discuss the US military strikes on the country, amid uncertainty over the whereabouts of President Nicolas Maduro. (Photo by SAUL LOEB and Federico PARRA / AFP)

El presidente dijo que las fuerzas estadounidenses estaban preparadas con herramientas especializadas para atravesar la estructura de acero si fuera necesario. (Foto Prensa Libre: SAUL LOEB and Federico PARRA / AFP)

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados en su dormitorio durante la madrugada del sábado 3 de enero, en una operación de fuerzas especiales de Estados Unidos que irrumpieron en su residencia fortificada en Caracas.

Según informó el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, en conferencia de prensa, Maduro y Flores fueron sacados de su dormitorio por efectivos estadounidenses durante la incursión, llevada a cabo mientras dormían.

La operación fue ejecutada por comandos de élite de la Fuerza Delta del Ejército estadounidense.

LECTURAS RELACIONADAS

WASHINGTON, 03/01/2026.- Donald Trump publica una foto de él junto al secretario de Defensa Pete Hegseth (i), siguiendo la operación "Resolución Absoluta", el operativo de Trump para derrocar a Maduro, en su red Truth Social. EFE/Trump en Truth Social -SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)-

Operación Resolución Absoluta: la cronología de la captura de Nicolás Maduro en Caracas tras ataques de Estados Unidos

chevron-right
A vehicle burns at La Carlota air base in Caracas after a series of explosions on January 3, 2026. Loud explosions, accompanied by sounds resembling aircraft flyovers, were heard in Caracas around 2:00 am (0600 GMT) on January 3, an AFP journalist reported. The explosions come as US President Donald Trump, who has deployed a navy task force to the Caribbean, raised the possibility of ground strikes against Venezuela. (Photo by Juan BARRETO / AFP)

Explosiones en Venezuela: videos captan humo y sobrevuelo de aviones durante la madrugada del 3 de enero

chevron-right

El intento fallido de refugio en el búnker

En una entrevista con Fox News, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, proporcionó detalles sobre el momento de la captura, y reveló que Nicolás Maduro intentó llegar a un espacio fortificado dentro de su residencia cuando las fuerzas estadounidenses irrumpieron en el complejo.

"Estaba en una casa que era más como una fortaleza que una casa. Tenía puertas de acero. Tenía lo que llaman un espacio de seguridad", dijo Trump a Fox News. El mandatario añadió que Maduro no logró alcanzar el lugar antes de ser capturado.

"Intentaba llegar a un lugar seguro —continuó—. El lugar seguro es todo de acero, y no pudo llegar a la puerta porque nuestros muchachos fueron tan rápidos".

En dicha entrevista, Trump detalló que el espacio de seguridad contaba con puertas de acero y estaba reforzado por completo. "Estaba tratando de meterse en él, pero lo embistieron tan rápido que no pudo".

El presidente describió la residencia de Maduro como altamente custodiada: "Era como una fortaleza, en realidad".

Donald Trump, junto al director de la CIA, John Ratcliffe, y al secretario de Estado, Marco Rubio
Imagen facilitada por la Oficina de Prensa de la Casa Blanca muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al director de la CIA, John Ratcliffe, y al secretario de Estado, Marco Rubio, viendo la "Operación Resolución Absoluta", la incursión estadounidense que capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro. (Foto Prensa Libre: EFE)

Rompen puertas de acero en segundos

Trump enfatizó la velocidad y efectividad de la operación. "Simplemente irrumpieron, e irrumpieron en lugares en los que realmente no se podía irrumpir, ya sabes, puertas de acero que fueron puestas ahí por esta misma razón, y las sacaron en cuestión de segundos", dijo el presidente en una entrevista telefónica con Fox News.

El mandatario aseguró que las fuerzas estadounidenses estaban preparadas con herramientas especializadas para atravesar estructuras de acero, si era necesario. "Estábamos preparados. Teníamos sopletes masivos y todo lo demás que necesitas para atravesar ese acero, pero no lo necesitamos. Él no llegó a esa área de la casa", explicó Trump.

Intercambio de fuego durante la operación

Las fuerzas estadounidenses y el FBI ingresaron al complejo, donde Nicolás Maduro y su esposa se rindieron y fueron puestos bajo custodia, según confirmó el general Dan Caine en conferencia de prensa.

Durante la operación hubo intercambio de disparos. "Hubo mucho fuego de armas. Vieron algo de eso hoy", comentó Trump, al ser consultado sobre si las tropas estaban preparadas para matar a Maduro en caso de resistencia.

El presidente confirmó que dos militares estadounidenses y un helicóptero fueron alcanzados durante la incursión nocturna. "Creo que no tuvimos muertos, tengo que decir, porque un par de muchachos fueron alcanzados. Pero regresaron y se supone que están en bastante buen estado", indicó.

"No perdimos ninguna aeronave. Todo regresó, lo recuperamos todo. Uno de ellos fue alcanzado bastante fuerte, un helicóptero, pero lo recuperamos", añadió Trump.

Trump siguió la operación en tiempo real

Trump reveló que observó cada aspecto de la operación desde Florida. "Nunca he visto algo así. Pude verlo en tiempo real, y observé cada aspecto", declaró a Fox News.

"Lo vi literalmente como si estuviera viendo un programa de televisión", expresó. "Fue algo asombroso".

ESCRITO POR:

Belinda S. Martínez

Periodista de Prensa Libre del área de bienestar y cultura.

Lee más artículos de Belinda S. Martínez

ARCHIVADO EN:

Captura de Nicolás Maduro Donald Trump Estados Unidos Nicolás Maduro Venezuela 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS