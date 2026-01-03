Trump advierte que EE. UU. está listo para lanzar una segunda ola de ataques en Venezuela, si es necesario

Donald Trump afirmó que EE. UU. está listo para una nueva ofensiva en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro, a quien calificó como “dictador” y anunció que su país administrará la nación hasta una transición.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro durante una conferencia de prensa, en la cual afirmó: “Estamos listos para una segunda ola de ataques en Venezuela, si es necesaria”.

Durante su intervención, el mandatario elogió el trabajo de quienes ejecutaron el operativo. “Fue una operación extraordinaria en Venezuela. Fue la fuerza que se utilizó para traer al dictador Maduro. Este fue un ataque en suelo muy parecido a lo que fue la eliminación de las fuerzas iraníes el año pasado. Maduro fue exitosamente capturado en la mitad de la noche”, describió.

“Estaba oscuro. Las luces de Caracas se apagaron en gran medida debido a cierta experiencia que tenemos”, narró. Al mismo tiempo, confirmó que Maduro fue detenido junto a su esposa, Cilia Flores. “Ambos tendrán que enfrentar a la justicia de Estados Unidos. Fueron acusados en Nueva York por una campaña mortal del narcotráfico”.

Trump indicó que la operación se efectuó en “una fortaleza militar fortificada en el corazón de Caracas” y destacó: “Somos un país respetado nuevamente. Estas operaciones se dieron en colaboración con las diferentes fuerzas de Estados Unidos”.

Luego añadió que Estados Unidos estará a cargo de Venezuela hasta que haya una transición. “Vamos a estar a cargo del país hasta que haya una transición importante, hasta que esté a salvo y seguro“, subrayó.

Además, Trump anunció que EE. UU. “gobernará” Venezuela y explotará su riqueza petrolera hasta que haya una “transición pacífica”, tras el derrocamiento y captura de Maduro por parte de fuerzas estadounidenses este sábado.

Rodeado de agentes del FBI, Maduro llegó por la tarde a una base militar en las afueras de Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico y terrorismo, horas después de ser sometido en medio de un bombardeo en Caracas y otros puntos del país.

Los ataques aéreos, ocurridos en plena madrugada, duraron más de una hora. Trump dijo haberlos seguido como un “show televisivo”. Más tarde develó sus planes para el país con las mayores reservas de crudo del mundo.

“Vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición pacífica, adecuada y juiciosa”, expresó en rueda de prensa, luego de publicar una fotografía de Maduro esposado y con los ojos cubiertos por gafas oscuras, en el buque militar USS Iwo Jima.

Indicó que el proceso será liderado por miembros de su gabinete “en colaboración” con la oposición venezolana, pero no dio detalles.

Además, advirtió que, si fuese necesario, Estados Unidos está listo para un nuevo ataque, “mucho mayor”, e impedir que el círculo de Maduro permanezca en el poder.

Al mismo tiempo, dijo que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, está “dispuesta” a cooperar con Washington, según se lo manifestó al jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio.

“Estamos dispuestos a relaciones de respeto”, afirmó luego la vicepresidenta, quien pidió la “inmediata liberación” de Maduro y de su esposa.

Maduro es el “único presidente” de Venezuela, sostuvo Delcy Rodríguez, y aseveró que el gobierno está preparado “para defender a Venezuela”, donde fue declarado el “estado de conmoción”.